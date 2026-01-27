Svetosavska akademija prvi put u Srednjoškolskom centru u Laktašima

U Laktašima je znanje danas vodilo glavnu riječ. Po prvi put, Svetosavska akademija održana je u novoosnovanom Srednjoškolskom centru. Školi koja je tek otvorila vrata, a već okupila mlade pune planova i roditelje pune nade. U učionicama sve još miriše novo. A poruka stara koliko i samo školstvo; bez obrazovanja nemamo budućnosti.

"Težićemo razvoju Svetosavlja i svih osobina Svetog Save kod naših učenika. Smatraćemo da će se broj naših učenika narednih godina zasigurno, jer je ogromna zainteresovanost osnovaca za upis u ovu ustanovu", rekla je Danijela Stanišljević Ivanović, direktor Srednjoškolskog centra Laktaši.

"Kruna svega je ovde je danas u u Srednjoškolskom centru, gdje je organizovana prvi put Svetosavska akademija u Srednjoškolskom centru. Moram reći da je to zalog za budućnost svim našim budućim generacijama, mogu slobodno reći jedan od najznačajnijih projekata od poslijeratnog perioda u Laktašima", rekao je Miroslav Bojić, gradonačelnik Laktaša.

BiH "Ustavni sud BiH izlazi iz okvira nadležnosti"

"On znači mnogo i za lokalnu zajednicu, ali i okolne sredine. Ovo je dobar zajednički poduhvat, planski napravljen, rekla bih. Prilika da se podsjetimo koliko je važno da uradimo u naše obrazovanje.Ne samo kada su u pitanju smještajni kapacitetni. Nego da vodimo računa o svemu onome što je zalog za budućnost, a to znači obrazovati našu djecu", rekla je Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH.

Svetosavskom putanjom ide i Akademska zajednica. Uz podršku Vlade, povećava se studentski budžet za više od milion maraka za stipendije na sva tri ciklusa.

Republika Srpska Mljekari pristali na kompromis: Ako ne bude ispunjeno - vraćamo se

"Ovim povodom želimo i da obilježimo Dan Republike Srpske koji je 9.januara, ali univerzitet u Banjaluci tradicionalno spaja te dvije manifestacije i obilježava upravo 27.januara, na Svetog Savu", rekao je Radoslav Gajanin, rektor Univerziteta u Banjaluci.

"To znači da će svaki student, njih 1.065, dobijati po 300 KM, za 100 KM više nego do sada. Nadamo se da će to olakšati studiranje", rekla je Jelena Starčević, pomoćnik ministra za visoko obrazovanje.

Obrazovanje počinje mnogo prije prve školske klupe, kažu oni koji rade sa najmlađima. Vaspitači, prvi učitelji djece dobili su posebno priznanje.

"Za mene velika čast. Nešto što je posebno. Osjećaj taj kad primate najveće priznanje je nešto nevjerovatno. Voljela bih da sve moje kolege to dožive. Za mene predstavlja snažnu motivaciju, obavezu da budem još bolja, radim na unaprijeđenje struke", rekla je Olivera Janjić, vaspitač u Centru za predškolsko obrazovanje i vaspitanje.

Upamćen kao prvi srpski arhiepiskop i prosvjetitelj. Njegovim ustoličenjem za arhiepiskopa 1219. godine utemeljena je samostalna Srpska pravoslavna crkva. Sveti Sava se smatra i začetnikom srpske srednjovjekovne književnosti, zaštitnikom prosvjetnih ustanova.