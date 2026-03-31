Željeznicama uplaćena sredstva za isplatu plata - radnici odustali od štrajka

Iz Budžeta Republike Srpske, pored redovne subvencije, uplaćena su sredstva za isplatu plata zaposlenima u Željeznicama. Nakon ove informacije, koju je potvrdila ministar finansija Zora Vidović, sindikati željezničara odustali su od štrajka.

Takođe, iz Fonda solidarnosti odobrena je isplata tri miliona maraka za socijalno zbrinjavanje radnika u prijedorskoj "Novoj Ljubiji".

Situacija u Željeznicama i rudniku "Nova Ljubija" posljedica je ugroženog poslovanja Nove željezare Zenica i odbijanja Savjeta ministara da uvede zaštitne mjere na uvoz čelika.

Isplata plata zaposlenima u Željeznicama Republike Srpske, trenutno je rješenje problema, ali dovoljno da, bar za sada, sindikati odgode najavljeni štrajk. Upozoravaju da je riječ o privremenom rješenju i da će dalji koraci zavisiti od dugoročne finansijske stabilizacije.

- Takvo obećanje smo imali i za prošlu platu međutim, desilo se da je trebalo da bude u petak, nego je prebačena pa je ljudima krenula da liježe u ponedjeljak, to je bilo za prošli mjesec, tako da ovaj jednostavno ovaj način mora da se nekako izbjegne - rekao je Jelenko Dobraš, predsjednik Sindikata željezničara.

Prekine li Nova željezara u Zenici proizvodnju, sudbina Željeznica Srpske i njenih 1.684-oro radnika je neizvjesna, s obzirom da 60 odsto ukupnih prihoda ostvaruju od prevoza željezne rude. Sistemsko rješenje problema, bilo bi da troškove infrastrukture potpuno snosi Vlada, a da se operater na tržištu, za svoj dio kolačai zbori u transportnom lancu, kažu u upravi preduzeća.

- Mi nemamo nijedan u BiH ozbiljan robno-transportni terminal, koji bi povezao dva-tri vida transporta, govorim tu o vodnom, željezničkom i drumskom i mi smo bili oslonjeni isključivo na ove velike sisteme. Mi ne možemo tako brzo da dođemo u situaciju, moramo se sada bazirati na izvore robe, nama je izvor robe Luka Ploče - naveo je Dragan Zelenović, v.d. direktora Željeznica Republike Srpske.

Između ostalog, zbog neusvajanja odluke Savjeta ministara o uvođenju privremenih zaštitnih mjera na uvoz čelika, prvi na udaru bili su radnici prijedorske "Nove Ljubije", njih 570. radi njihovog hitnog socijalnog zbrinjavanja, iz Fonda solidarnosti odobrena je isplata tri miliona maraka.

- Nakon dobijanja ukupnog iznosa i završetka administrativnih postupaka, pristupićemo isplati sredstva. Postupak obezbjeđenja sredstava će biti proveden u skladu sa važećim trenutnim propisima Republike Srpske - rekao je Dario Antonić, predsjednik Sindikalne organizacije "Nove Ljubije" .

Nakon što dobiju otpremninu, bivši radnici imaće pravo i na primanja sa Zavoda za zapošljavanje, s obzirom da su zbog prestanka proizvodnje, proglašeni tehnološkim viškom. Vlada traži nova rješenja za rudnik Ljubiju.

- Mi očekujemo da će se ipak desiti da se taj posao nastavi, inače taj rudnik još može da radi dvije godine, ali već se razmišlja o tome da se na tom prostoru organizuje neka druga djelatnost i gdje bi i ti radnici i neki drugi radnici dobili posao - rekla je Zora Vidović, ministar finansija Republike Srpske.

Okružni privredni sud u Prijedoru odredio je materijalno-finansijsko vještačenje nad rudnikom "Nova Ljubija". Sud je ovu odluku donio na prijedlog privremenog stečajnog upravnika Ljiljane Mandić iz Prijedora, a u skladu sa Zakonom o stečaju. Gordan Pavlović, 4. marta ove godine, kao lice ovlašteno za zastupanje rudnika "Nova Ljubija", podnio je ovom sudu prijedlog za otvaranje stečajnog postupka.

