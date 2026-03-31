Blanuša se oglasio o Vukoti Govedarici i dešavanjima u Gacku

Branko Blanuša, predsjednik SDS, poručio je da se niko ne treba brinuti za ovu stranku osim njenih članova, te da je uvjeren da će se stvari sa članovima Opštinskog odbora SDS u Gacku uskoro riješiti.

"Ako i eventualno ima problema biće riješeni. Ne trebaju se drugi brinuti za SDS. To ćemo riješiti na našim stranačkim organima. Čuli ste da ljudi u Gacku ostaju u stranci da nastavljaju raditi, a što se tiče nekih personalnih stvari oko toga se uvijek možemo dogovoriti i to riješiti. Oko toga ne treba praviti neku senzaciju i posebnu priču. Na kraju krajeva o tome se razgovara na organima stranke", poručio je Branko Blanuša, predsjednik SDS-a, za "Nezavisne novine".

Podsjetimo, članovi Opštinskog odbora SDS iz Gacka su 19. marta 2026. podnijeli neopozive ostavke na republičke funkcije u stranci, odnosno u Glavnom odboru i Skupštini partije, nakon što niko iz te organizacije nije dobio mjesto u Predsjedništvu SDS-a.

Ipak, oni su demantovali da to znači da napuštaju partiju, već poručuju da su tu odluku zamjerili predsjedniku partije Branku Blanuši, koga smatraju direktno odgovornim za to što niko iz Gacka nije imao mjesto u Predsjedništvu.