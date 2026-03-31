Dodik najavio novo povećanje plata, pomoć penzionerima i mladima

ATV
31.03.2026 13:59

19
Додик најавио ново повећање плата, помоћ пензионерима и младима
Mi ćemo danas donijeti odluku da se pronađe mogućnost da se u septembru poveća plata budžetskim korisnicima za pet odsto, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Naravno, tu su i penzije. Razmišljamo o jednokratnoj pomoći penzionerima i mladima u avgustu ili septembru", rekao je Dodik.

On je naveo da se na današnjoj sjednici razmatra i pitanje najnižih penzija.

"Penzije su povećane u januaru, ali planiramo i jednokratno davanje penzionerima. Međutim, moramo da vidimo kako da pomognemo penzionerima sa najnižim penzijama i čitava naša organizacija stoji iza toga", istakao je Dodik.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: SNSD predložio besplatne udžbenike za osnovce i pripravnički staž od šest mjeseci

On je naveo da će u nastavku sjednice biti razgovarano i smanjenju kamata na stambene kredite mladih.

"Danas će nas ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić informisati o kretanju i donijećemo odluke kako bi se konačno riješio problem ukidanja PDV-a za prvu nekretninu", naveo je Dodik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Milorad Dodik

penzije

plate

Komentari (19)
Više iz rubrike

Милорад Додик на конференцији за Бањалуке.

Republika Srpska

Dodik: SNSD predložio besplatne udžbenike za osnovce i pripravnički staž od šest mjeseci

3 h

2
Мјерење водостаја ријеке

Republika Srpska

Opadanje vodostaja i postepeno smirivanje bujičnih tokova

4 h

0
Предсједништво СНСД-а

Republika Srpska

Počela sjednica Predsjedništva SNSD-a; Konferencija za novinare na ATV-u

5 h

0
Срђан Мазалица

Republika Srpska

Mazalica: Degutantno Vukanovićevo srozavanje digniteta Narodne skupštine

6 h

17

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

12

Rim objasnio odluku: Zašto su SAD dobile "crveno svjetlo"

17

03

Ko je žena koja je naslijedila OnlyFans

16

59

SDA-ov načelnik Kaknja Mirnes Bajtarević pobijedio na javnom pozivu opštine koju on vodi

16

44

Da li se sjećate Zumbul-age iz "Sulejmana Veličanstvenog"? Danas je neprepoznatljiv

16

37

Hercegovinu će pogoditi najjača bura ove godine

