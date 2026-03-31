Dodik najavio novo povećanje plata, pomoć penzionerima i mladima

Mi ćemo danas donijeti odluku da se pronađe mogućnost da se u septembru poveća plata budžetskim korisnicima za pet odsto, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Naravno, tu su i penzije. Razmišljamo o jednokratnoj pomoći penzionerima i mladima u avgustu ili septembru", rekao je Dodik.

On je naveo da se na današnjoj sjednici razmatra i pitanje najnižih penzija.

"Penzije su povećane u januaru, ali planiramo i jednokratno davanje penzionerima. Međutim, moramo da vidimo kako da pomognemo penzionerima sa najnižim penzijama i čitava naša organizacija stoji iza toga", istakao je Dodik.

On je naveo da će u nastavku sjednice biti razgovarano i smanjenju kamata na stambene kredite mladih.

"Danas će nas ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić informisati o kretanju i donijećemo odluke kako bi se konačno riješio problem ukidanja PDV-a za prvu nekretninu", naveo je Dodik.