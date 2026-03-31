Višković: Tražimo investitora za prvu fazu brze saobraćajnice Bijeljina-Sokolac

31.03.2026 15:02

Вишковић: Тражимо инвеститора за прву фазу брзе саобраћајнице Бијељина-Соколац

Vršilac dužnosti direktora "Autoputevi Republike Srpske" Radovan Višković izjavio je danas da je u toku traženje investitora za izgradnju dionice brze saobraćajnice od Bijeljine do Konjević Polja.

"Pokrenuo sam izradu dokumentacije i potpisao ugovor za projekat brze ceste. Trenutno smo u fazi traženja investitora za prvu fazu od Bijeljine do Konjević Polja", rekao je Višković.

On je dodao da je konačni cilj dionica od Bijeljine do Podromanije, duga oko 160 kilometara, prenosi Srna.

Ocijenio je da će izgradnja brze saobraćajnice kroz istočni dio Srpske, čija je vrijednost veća od dvije milijarde KM, potpuno promijeniti perspektivu ovog kraja.

Ивона Пејашиновић

"To je kapitalni projekat koji će se graditi fazno i koji će potpuno promijeniti perspektivu ovog kraja", zaključio je Višković.

