Минић: Српска се одрекла у потпуности акциза на гориво

Република Српска улази у велики инвестициони циклус, али исто тако води рачуна о грађанима, што показује и донесеним мјерама које се тичу повећања плата буџетским корисницима и смањења акциза на гориво, рекао је члан Главног одбора СНСД-а Саво Минић.
"Показујемо да смо одговорни према грађанима. Република Српска се одрекла у потпуности акциза које иду у буџет. У току је позив бензинским пумпама да учествујемо са 10 фенинга по литру горива. Ниједна земља у региону није донијела овакве мјере", рекао је Минић на конференцији за новинаре у Бањалуци у паузи сједнице Предсједништва СНСД-а.
Он је истакао да се извршна власт бави и стратешким планирањем када су у питању стратешке резерве.
"На свим бензинским пумпама у Српској има горива. Извршили смо и попис дизела за прољећну сјетву", рекао је Минић.
Осим тога, каже Минић, врше се контроле цијена горива, те маржи које су ограничене за основне животне намирнице и робу широке потрошње.
Минић је рекао да је, осим ауто-пута, у плану реконструкција 350 километара путева и 30 километара раскрсница.
"Биће прихваћене и одмах реализоване иницијативе које усвоји Предсједништво СНСД-а", рекао је Минић.
