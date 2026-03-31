Минић: Српска се одрекла у потпуности акциза на гориво

31.03.2026 14:21

Саво Минић на конференцији за медије у Бањалуци.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Република Српска улази у велики инвестициони циклус, али исто тако води рачуна о грађанима, што показује и донесеним мјерама које се тичу повећања плата буџетским корисницима и смањења акциза на гориво, рекао је члан Главног одбора СНСД-а Саво Минић.

"Показујемо да смо одговорни према грађанима. Република Српска се одрекла у потпуности акциза које иду у буџет. У току је позив бензинским пумпама да учествујемо са 10 фенинга по литру горива. Ниједна земља у региону није донијела овакве мјере", рекао је Минић на конференцији за новинаре у Бањалуци у паузи сједнице Предсједништва СНСД-а.

Он је истакао да се извршна власт бави и стратешким планирањем када су у питању стратешке резерве.

Канта за смеће

Бања Лука

Скупљи одвоз смећа у Бањалуци

"На свим бензинским пумпама у Српској има горива. Извршили смо и попис дизела за прољећну сјетву", рекао је Минић.

Осим тога, каже Минић, врше се контроле цијена горива, те маржи које су ограничене за основне животне намирнице и робу широке потрошње.

Минић је рекао да је, осим ауто-пута, у плану реконструкција 350 километара путева и 30 километара раскрсница.

"Биће прихваћене и одмах реализоване иницијативе које усвоји Предсједништво СНСД-а", рекао је Минић.

Прочитајте више

Канта за смеће

Бања Лука

Скупљи одвоз смећа у Бањалуци

3 ч

0
Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Задовољни смо приступом нове администрације САД-а

3 ч

0
Браћа Панић ослобођени свих оптужби

Хроника

Браћа Панић ослобођени свих оптужби

3 ч

2
Додик најавио ново повећање плата, помоћ пензионерима и младима

Република Српска

Додик најавио ново повећање плата, помоћ пензионерима и младима

3 ч

19

Више из рубрике

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Задовољни смо приступом нове администрације САД-а

3 ч

0
Додик најавио ново повећање плата, помоћ пензионерима и младима

Република Српска

Додик најавио ново повећање плата, помоћ пензионерима и младима

3 ч

19
Милорад Додик на конференцији за Бањалуке.

Република Српска

Додик: СНСД предложио бесплатне уџбенике за основце и приправнички стаж од шест мјесеци

3 ч

2
Мјерење водостаја ријеке

Република Српска

Опадање водостаја и постепено смиривање бујичних токова

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

12

Рим објаснио одлуку: Зашто су САД добиле "црвено свјетло"

17

03

Ко је жена која је наслиједила OnlyFans

16

59

СДА-ов начелник Какња Мирнес Бајтаревић побиједио на јавном позиву општине коју он води

16

44

Да ли се сјећате Зумбул-аге из "Сулејмана Величанственог"? Данас је непрепознатљив

16

37

Херцеговину ће погодити најјача бура ове године

