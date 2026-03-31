Цвијановић: Задовољни смо приступом нове администрације САД-а

Потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић изјавила је да су задовољни избалансираним приступом нове администрације САД-а према сва три конститутивна народа у БиХ, као и према оба ентитета.
„Подржавам оно што видим са њихове стране, а то је појачан интерес за јачање економске сарадње и веће присуство америчких компанија у оба ентитета“, рекла је Цвијановићева на конференцији за медије у Бањалука.
Она је истакла да очекује од Европска унија рационалан приступ, уз уважавање уставних надлежности свих нивоа власти у БиХ, како би напредак био мјерљив и видљив.
„Очекујемо да ЕУ разумије потребу координације активности унутар БиХ, а не отимања надлежности. Ми јесмо партнери и спремни за сарадњу, али желимо да се наше надлежности поштују, као и механизми координације, како би све активности биле усклађене“, нагласила је Цвијановићева.
Коментаришући политичке прилике, навела је да су интервенције високог представника, Кристијан Шмит, довеле до, како је рекла, прилично хаотичне политичке ситуације у БиХ.
Цвијановићева је поручила да је СНСД посвећен очувању и унапређењу односа са традиционалним партнерима.
"У претходном периоду имали смо различите активности са земљама које сматрамо пријатељским и реалним у свом приступу према БиХ. То су земље које никога не фаворизују, али никоме ни не штете, и са којима смо успјели да изградимо трајне мостове сарадње. То остаје приоритет СНСД-а", закључила је Цвијановићева.
