Oglasio se SDS Gacko: Nezadovoljni smo Blanušom, ne mijenjamo dresove!

Opštinski odbor SDS Gacko saopštio je danas da ostaje lojalan stranci, uprkos nezadovoljstvu koje su ranije izrazili prema rukovodstvu.

Kako su naveli, pojedini su pogrešno tumačili njihov raniji dopis upućen sjedištu stranke, zbog čega su željeli dodatno pojašnjenje.

"Za sve one koji umjesto detaljnog čitanja gledaju samo naslove i slike, želimo još jednom da skrenemo pažnju na posljednju rečenicu iz našeg dopisa. Ta rečenica glasi: 'U svakom slučaju, želimo Vam uspješan rad u narednom periodu i dosta sreće na predstojećim opštim izborima na kojima će, vjerujemo kao i obično, naš Opštinski odbor dati svoj doprinos'", naveli su iz OO SDS Gacko.

Iz gatačkog odbora naglašavaju da nema potrebe za, kako kažu, "oblačenjem drugih političkih dresova".

"Ako smo jasno izrazili nezadovoljstvo prema predsjedniku stranke, to ne znači da će to uticati na rad našeg odbora u Gacku, kao ni na našu lojalnost prema Srpskoj demokratskoj stranci. Naprotiv, imamo još jači motiv da ponovimo pobjedničke rezultate na narednim izborima", poručili su.

Podsjetimo, stranački funkcioneri iz ovog odbora ranije su podnijeli ostavke na članstvo u organima stranke.