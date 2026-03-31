Logo
Large banner

Rukometaši Borca u sjajnoj formi: Izlazak u Evropu sve bliži

Autor:

ATV
31.03.2026 20:58

Komentari:

0
Рукометаши Борца у сјајној форми: Излазак у Европу све ближи
Foto: ATV

Sjajno igraju rukometaši Borca u drugom dijelu sezone. “Crveno-plavi” ne znaju za poraz u posljednje četiri utakmice, a minulog vikenda sa punim plijenom vratili su se kući i iz Trebinja.

Zadovoljan je i trener Mirko Mikić. Banjalučani trenutno drže drugu poziciju na tabeli i na dobrom su putu da osiguraju izlazak na evroscenu iduće sezone.

Mikić je nedavno produžio saradnju sa klubom na još dvije godine. „Crveno-plavi“ gledaju dugoročno, nosioci igre iz tekuće sezone bi trebalo da budu tu i naredne, a plan je da se ekipa tokom ljeta pojača sa još jednim ili dva perspektivna igrača.

Naredni izazov za rukometaše Borca je idućeg vikenda kada u Banjaluku stiže sedmoplasirana Krivaja.

Borac i Krivaja igraju u nedjelju, a početak utakmice u dvorani Borik zakazan je za 17 časova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tag :

RK Borac

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

28

23

19

23

17

22

58

22

57

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner