Rukometaši Borca u sjajnoj formi: Izlazak u Evropu sve bliži

Sjajno igraju rukometaši Borca u drugom dijelu sezone. “Crveno-plavi” ne znaju za poraz u posljednje četiri utakmice, a minulog vikenda sa punim plijenom vratili su se kući i iz Trebinja.

Zadovoljan je i trener Mirko Mikić. Banjalučani trenutno drže drugu poziciju na tabeli i na dobrom su putu da osiguraju izlazak na evroscenu iduće sezone.

Mikić je nedavno produžio saradnju sa klubom na još dvije godine. „Crveno-plavi“ gledaju dugoročno, nosioci igre iz tekuće sezone bi trebalo da budu tu i naredne, a plan je da se ekipa tokom ljeta pojača sa još jednim ili dva perspektivna igrača.

Naredni izazov za rukometaše Borca je idućeg vikenda kada u Banjaluku stiže sedmoplasirana Krivaja.

Borac i Krivaja igraju u nedjelju, a početak utakmice u dvorani Borik zakazan je za 17 časova.