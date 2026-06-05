Saobraćajka na brzoj cesti Banjaluka-Laktaši, povrijeđen motociklista

Autor:ATV
Komentari:0
Na brzoj cesti Banjaluka-Laktaši u mjestu Trn dogodila se saobraćajna nesreća, u kojoj je povrijeđen motociklista.
Kako javljaju građani u Viber grupi Patrole i radari, saobraćaj se odvija u jednoj traci, zbog čega se stvaraju gužve.
Hitna pomoć i policija su na terenu.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
4 h0
Hronika
21 h4
Hronika
22 h0
Hronika
22 h0
Najnovije
14
19
14
11
14
01
14
00
13
35
Trenutno na programu