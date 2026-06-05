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Saobraćajka na brzoj cesti Banjaluka-Laktaši, povrijeđen motociklista

Autor:

ATV
05.06.2026 10:26

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Саобраћајка брза цеста
Foto: Viber/Patrole-radari

Na brzoj cesti Banjaluka-Laktaši u mjestu Trn dogodila se saobraćajna nesreća, u kojoj je povrijeđen motociklista.

Kako javljaju građani u Viber grupi Patrole i radari, saobraćaj se odvija u jednoj traci, zbog čega se stvaraju gužve.

Hitna pomoć i policija su na terenu.

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Tagovi :

brza cesta

Banjaluka-Laktaši

Saobraćajna nesreća

Policija

Hitna pomoć

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