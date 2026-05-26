Дио Европе захватио топлотни талас, забиљежени смртни случајеви

Топлотни талас који је захватио дио Европе донио је у понедјељак најтоплији дан у мају у Великој Британији, као и најтоплију мајску ноћ која је икада регистрована, упозорења на топлотни талас у Француској, у којој су забиљежени и смртни случајеви због врућине, као и регулацију рада на отвореном у Италији.
Прије јучерашњег дана, најтоплији мајски дани икада забиљежени били су 1922. и 1944. године, када су забиљежене температуре од 32,8 степени Целзијуса, али тај рекорд је у Великој Британији оборен на 13 локација, преноси Скај њуз.
У Кју Гарденсу, чувеном ботаничком парку који се налази на југозападу Лондона, јуче је први пут у мају измјерено 34,8 степени Целзијуса.
У Француској је пријављено седам смртних случајева који се повезују са топлотним таласом, од којих су се неки догодили на спортским теренима, преноси телевизија БФМ.
У недјељу је учесник трке у Паризу преминуо током догађаја, а десет других тркача је хоспитализовано у близини француске престонице.
У близини Лиона, жена (28) је преминула од посљедица "хипертермије тијела због напора" док је учествовала у такмичењу у затвореном простору, које комбинује трчање и фитнес догађаје у климатизованој дворани.
Осам департмана у западној Француској данас је под наранџастим упозорењем на топлотни талас, што је други највиши степен упозорења на скали од три нивоа, а Министарство спорта те земље је издало апел за "највећу будност у спортској пракси".
У Италији, у региону Лацио, у којем се налази Рим, јуче је донесен пропис којим се ограничавају професионалне активности "са продуженим излагањем сунцу" између 12.30 и 16 сати.
Ово правило, које је важило до 15. септембра, примијењено је прошле године од 30. маја.
У извјештају, који су крајем априла објавили Европска служба за климатске промјене Коперникус и Свјетска метеоролошка организација, наводи се да се од 1980-их "Европа загријава двоструко брже од глобалног просјека" и да "топлотни таласи постају све чешћи и јачи" на најмање 95 одсто европске територије.
Метеоролози су саопштили да је посљедњи феномен топлотног таласа проузроковао прилив топлог ваздуха из Сјеверне Африке, који је заробљен под високим притиском јаког антициклона.
И Русију је, објавила је агенција ТАСС, у мају захватио топлотни талас - 20. маја Москва је оборила свој температурни рекорд други дан заредом: термометри на метеоролошкој станици показали су 30 степени изнад нуле, надмашивши рекорд из 1897. године када је било 29,7 степени. Према подацима Руског хидрометеоролошког центра, просјечна мјесечна температура за Москву у мају је 13,6 степени Целзијуса.
(Танјуг)
