Karambol u Bijeljini: Izgubio kontrolu i polupao parkirana vozila

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila jutros, 9. aprila u Bijeljini, oštećeno je više automobila, javljaju čitaoci InfoBijeljina.

Saobraćajna nezgoda se dogodila u Ulici Miloša Obilića oko 2 časa poslije ponoći, kada je vozač, iz za sada nepoznatih razloga izgubio kontrolu nad vozilom i udario u parkirane automobile.

Nije poznato da li je ko u ovom udesu povrijeđen.

Polupana vozila u Bijeljini

Pričinjena je veća materijalna šteta na nekoliko vozila.

Policija je obavila uviđaj.

