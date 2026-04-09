U sudaru teško povrijeđen motociklista iz Laktaša

Motociklista S. Đ. iz Laktaša teško je povrijeđen u sudaru sa automobilom u mjestu Dovići u Laktašima.

Povrijeđeni motociklista zbrinut je na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci, saopšteno je iz PU Banjaluka. U saobraćajnoj nezgodi, koja se dogodila sinoć oko 19.30 časova, učestvovali su motocikl "suzuki" i putničko vozilo "pežo", kojim je upravljalo lice Lj. B. iz Laktaša.

