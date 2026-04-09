Igokea u polufinalu Juniorske Lige šampiona

Košarkaši Igokee pobijedili su Ludvisburg rezultatom 88:82 za plasman u polufinale Juniorske Lige šampiona.

Zaslužen trijumf mladih Igoksa koji su nakon Sabaha došli do drugog trijumfa u grupi i tako suvereno osigurali plasman u samu završnicu gdje će u subotu igrati protiv Ostendea za plasman u veliko finale.

Najzaslužniji za pobjedu bio je Mićo Milovanović koji je postigao 19 poena.

"Mekano smo ušli utakmicu, ali kasnije smo pokazali karakter i pobijedili utakmicu. Očekujem maksimalno od moje ekipe u subotu da odigramo protiv Ostendea. Oni su jako dobra ekipa, prošlogodišnji finalisti", rekao je Milovanović.

On je istakao da ih čega jako teška utakmica.

"Mislim da ćemo odbraniti domaći teren i ući u to finale", rekao je Milovanović.

