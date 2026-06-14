„Dani Krfske ulice“: Banjalučko naselje slavi 40 godina postojanja

Svjedoci smo tome da živimo u vremenu kada su ljudi sve otuđeniji. Komšije više nisu toliko bliske, a svakodnevne brige ne ostavljaju puno vremena za druženje. Upravo takva realnost bila je povod mještanima banjalučkog naselja Obilićevo da bogatim cjelodnevnim programom ispunjenim druženjem, zabavom, sportskim i edukativnim sadržajima, obilježe 40. rođendan svog naselja.

Za posjetioce su organizovane brojne aktivnosti, preventivni pregledi, dječije igre, muzički program, sportske aktivnosti, kao i druženje sa fudbalerima FK Borac.

"Ideja je krenula od toga što smo u neformalnom razgovoru htjeli da zamijenimo klupe koje su bile dotrajale na ovom šetalištu kraj Krfske ulice, a onda je nekome palo na pamet da je sada Krfskoj ulici 40 godina. 1986. smo mi doselili ovdje u ovih prvih pet lamela, a sada se Krfska ulica izgradila i u punom je sjaju", rekao je Slobodan Stanarević, organizator manifestacije „Dani Krfske ulice“.

Dobro poznata banjalučka lica najljepše uspomene iz djetinjstva vežu upravo za Krfsku ulicu.

"Zaista je zadovoljstvo biti danas u ulici u kojoj sam odrastao, sa svojim komšijama, prijateljima. Sve generacije su tu, moji prijatelji i njihova djeca, prijatelji mojih roditelja. Zaista fantastičan povod da uradimo nešto dobro za ulicu koju svi volimo", rekao je Nikola Šobot, v. d. direktora UKC-a.

"Ovo je moja sigurnost. Ja smatram da je ovo najljepše i najmirnije naselje u gradu. Čini mi se da svaka od ovih klupa poznaje jednu našu uspomenu. Odrasla sam uz zaista divne ljude, a bilo bi lijepo da i danas djetinjstvo izgleda tako. Sudeći po ovom događaju, djeca su i dalje tu, igraju se i uživaju ispred zgrade. Ovo je zaista oaza najljepših uspomena", rekla je Verica Kalaba, urednik na ATV-u.

Danas, kao i prije 40 godina, Krfsku ulicu ispunjava dječiji smijeh i igra.

"Izlazimo napolje, igramo se. Čuvamo našu Banjaluku i uživamo u njoj",

"Izlazimo napolje, družimo se lijepo sa drugarima i baš nam je super",

"Ovdje je baš lijepo živjeti. Imam puno drugara i super mi je", navode mladi Banjalučani.

Danas je, možda više nego ikad, važno da njegujemo osjećaj zajedništva, komšijske i prijateljske odnose, a mještani Obilića dali su ozbiljan zadatak i drugim naseljima. Osmijesi na današnjoj manifestaciji dokaz su i da se isplati.