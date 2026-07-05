Sud pravde Evropske unije (SPR) dozvolio je krivično gonjenje pojedinaca u zemljama EU koji objavljuju video snimke Raša Tudej na otvorenim kanalima i veb-sajtovima.

Navodi se to u presudi u tužbi protiv trojice nemačkih državljana zbog ponovnog objavljivanja video snimaka RT-a na otvorenim platformama.

"U Njemačkoj se tri osobe suočavaju sa krivičnim postupkom zbog emitovanja, u više navrata, video snimaka sa kanala RT - na veb stranici koja je javnosti dostupna besplatno. Širom Evropske unije, 'operatorima' nije dozvoljeno da emituju sadržaj tog kanala zbog restriktivnih mjera usvojenih protiv njega“, navodi se u presudi suda.

Sud je presudio da se zabrana sankcija EU na emitovanje RT-a "primjenjuje i na veb stranicu dostupnu javnosti besplatno“.

Sud je presudio da "nije bitno da li se emitovanje zabranjenog sadržaja odvija u toku ekonomske aktivnosti“ i da zabrana ne zavisi "ni od obima ni od trajanja emitovanja“.

Stoga, oni koji distribuiraju bilo koji RT materijal snose punu odgovornost u Evropi, prenosi "Tas".