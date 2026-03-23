Elek za ATV: Urađeno projektovanje najveće investicije u istoriji Republike Srpske

ATV

23.03.2026

08:42

Недељко Елек
Foto: ATV

Urađeno je projektovanje najveće investicije u istoriji Republike Srpske od 800 miliona KM, a to je gasifikacija zapadnog dijela Republike Srpske, rekao je Nedeljko Elek, direktor kompanije "Sarajevo Gas".

"Mi radimo uveliko u više faza. Prva faza je bila gasifikacija Istočnog Sarajeva koja je završena gasifikacijom toplane. Radili smo gasnu stanicu na Palama i gasifikovali cijelu Jahorinu. Trenutno se radi gasifikacija Šehovića, Milića i Vlasenice i to će da bude gotovo u avgustu ove godine. Urađeno je i projektovanje najveće investicije u istoriji Republike Srpske od 800 miliona KM, a to je gasifikacija zapadnog dijela Republike Srpske", rekao je Nedeljko Elek, direktor kompanije "Sarajevo Gas".

Elek pojašnjava da su pripreme za ovakav projekat dugo trajale kao i da se za 14 mjeseci očekuje i gasifikacija grada Banjaluka.

"Kubik gasa u Istočnom Sarajevu je 1 KM,a kubik vode je 1,5 KM. Imate energent koji je jeftiniji od vode, to je gasifikacija. Banjaluka je često na listi najzagađenijih gradova, pa sa tim rješavamo i taj problem. Dobijamo jeftine energente i energent koje ne samo za stanovništvo nego i za produktivnost privrede", kaže Elek.

Projekat gasovoda povezan je sa Srbijom i Hrvatskom što pretstvalja veliku razvojnu šansu za Republiku Srpsku, pojašnjava Elek.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Republika Srpska

Nedeljko Elek

