Protest prevoznika: Pripadnici MUP-a Srpske neće dozvoliti blokade u saobraćaju

Autor:ATV
22.03.2026
23:24
Komentari:0
Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske preduzeće sve potrebne mjere i radnje kako bi se saobraćaj na putevima Republike Srpske sutra odvijao nesmetano i bez zastoja, saopšteno je iz MUP-a Srpske.
"U skladu sa zaključkom koji je Vlada Republike Srpske donijela na večerašnjoj telefonskoj sjednici, Ministarstvo unutrašnjih poslova neće dozvoliti da najavljena blokada granica i protest prevoznika teretnim motornim vozilima koje je najavilo Konzorcijum „Logistika“ ugrozi normalno odvijanje saobraćaja, kao i nesmetan prevoz roba i usluga.
Apelujemo na Konzorcijum „Logistika“ poštuju zakonske propise i ne dovedu u pitanje normalno odvijanje saobraćaja na putevima", navode iz MUP-a.
