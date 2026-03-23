U Vladi sastanak sa predstavnicima Konzorcijuma "Logistika BiH"

23.03.2026
U Vladi Republike Srpske održava se sastanak premijera Save Minića sa predstavnicima Konzorcijuma "Logistika BiH".
Na sastanku je i ministar saobraćaj i veza Zoran Stevanović.
Kako je najavljeno, U pres-centru Vlade Republike Srpske u Banjaluci biće održana konferencija za novinare po završetku sastanka.
Podsjećamo, Vlada Republike Srpske sinoć je na telefonskoj sjednici zatražila od MUP-a Republike Srpske da preduzme sve aktivnosti i mjere kako bi se spriječili najavljeni protesti i blokada graničnih prelaza od strane prevoznika na teritoriji Republike Srpske.
Republika Srpska
Vlada o protestu prevoznika: MUP Srpske da spriječi blokade graničnih prelaza
Proteste su započeli jutros vožnjom kamiona kružnom saobraćajnicom u blizini graničnog prelaza Gradiška, ali ih je policija spriječila da blokiraju prelaz.
Konzorcijum "Logistika" za danas je najavio blokade graničnih prelaza prema EU zbog ograničenja boravka profesionalnim vozačima iz BiH u zemljama Šengenskog sporazuma, čime im je osporeno pravo na rad.
