U Vladi sastanak sa predstavnicima Konzorcijuma "Logistika BiH"

23.03.2026

11:21

Влада Републике Српске
U Vladi Republike Srpske održava se sastanak premijera Save Minića sa predstavnicima Konzorcijuma "Logistika BiH".

Na sastanku je i ministar saobraćaj i veza Zoran Stevanović.

Kako je najavljeno, U pres-centru Vlade Republike Srpske u Banjaluci biće održana konferencija za novinare po završetku sastanka.

Podsjećamo, Vlada Republike Srpske sinoć je na telefonskoj sjednici zatražila od MUP-a Republike Srpske da preduzme sve aktivnosti i mjere kako bi se spriječili najavljeni protesti i blokada graničnih prelaza od strane prevoznika na teritoriji Republike Srpske.

Vlada o protestu prevoznika: MUP Srpske da spriječi blokade graničnih prelaza

Proteste su započeli jutros vožnjom kamiona kružnom saobraćajnicom u blizini graničnog prelaza Gradiška, ali ih je policija spriječila da blokiraju prelaz.

Konzorcijum "Logistika" za danas je najavio blokade graničnih prelaza prema EU zbog ograničenja boravka profesionalnim vozačima iz BiH u zemljama Šengenskog sporazuma, čime im je osporeno pravo na rad.

Pročitajte više

Društvo

Peulić: Danas ćemo odlučiti o daljim koracima

3 h

0
Društvo

Nema blokade graničnog prelaza Gradiška

3 h

0
Društvo

Prevoznici se okupljaju, nema blokada: GP Gradiška radi normalno

4 h

2
Društvo

MUP Srpske prati proteste

5 h

1

Više iz rubrike

Republika Srpska

Minić: Zampoliju sam uručio važan dokument sa projektima, prirodna bogatstva nismo prodali

4 h

0
Republika Srpska

Elek za ATV: Urađeno projektovanje najveće investicije u istoriji Republike Srpske

4 h

1
Republika Srpska

Počele blokade, prevoznici upozoreni

6 h

1
Republika Srpska

Protest prevoznika: Pripadnici MUP-a Srpske neće dozvoliti blokade u saobraćaju

14 h

0

13

33

Andrić za ATV: Vodimo računa o ispravnosti opreme

13

27

Ko je prisluškivao Sijarta? Orban naredio istragu

13

25

Kovačević: Srpska nije protiv smanjenja akciza, ali mora se raditi prema Ustavu i zakonu

12

55

Dodik: U pripremi novi model podrške da se vrati dio sredstava od akciza na gorivo

12

52

Veljko Paunović otkrio zašto Aleksandar Katai i Jovan Milošević nisu na spisku

