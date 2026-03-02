Vlasnik ugledao lopova u radnji, pa pucao na njega

Izvor:
Crna-hronika.info
02.03.2026
11:46

Sinoć oko 21:20 Policijska uprava Mostar – Centar zaprimila je prijavu kako je u toku provala u jedan ugostiteljski objekat u Mostaru.
Odmah je na mjesto događaja upućena policijska patrola.
“Dana 1. 3. 2026. godine u 21:20 sati Policijska stanica Mostar – Centar zaprimila je prijavu kako je u toku provala u ugostiteljski objekt u Mostaru. Na mjesto događaja odmah je upućena policijska patrola.
Dolaskom na mjesto događaja policijski službenici utvrdili su kako je izvršena provala u navedeni objekat te kako je osoba koja je prijavila provali upotrijebila vatreno oružje i ispalila više hitaca.
Prema dosad prikupljenim saznanjima, osoba zatečena u objektu kretala se prema vlasniku objekta i još jednoj osobi, držeći u ruci predmet pogodan za nanošenje povreda, nakon čega se udaljila s mjesta događaja. Potom je vlasnik objekta upotrijebio vatreno oružje.
Mjesto događaja je osigurano i izvršen je uviđaj, a vatreno oružje je privremeno izuzeto. O svemu je upoznat nadležni tužilac, pod čijim se nadzorom preduzimaju sve zakonom predviđene mjere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja” , navela je za Bljesak portparolka MUP-a HNK-a Ilijana Miloš.
Potvrdila je kako u incidentu niko nije povrijeđen.
Muškarac s pištoljem hodao Carinom i repetirao oružje.#mostar #carina #pucnjava pic.twitter.com/nIKfcnLcg4— Bljesak.info (@Bljesak) March 2, 2026
