Maskirana banda upala u stan Kinezu, vezali ga i mučili

Izvor:

Telegraf

02.03.2026

10:53

Komentari:

0
Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Tročlana banda upala je u stan kineskog državljanina Z. V. (46) u beogradskom naselju Ledine.

Nakon brutalne torture, pobjegli su sa 2.000 evra.

U četvrtak uveče, mirno naselje Ledine bilo je poprište jezivog razbojništva koje podsjeća na scene iz akcionih filmova. Tri nepoznata, maskirana lica upala su u stan koji iznajmljuje državljanin Kine, Z. V. (46), i nad njim vršila višečasovnu torturu.

Detalji brutalnog napada

Napadači su upali u objekat iznenada, a prema informacijama iz istrage, odmah su onesposobili žrtvu. Nesrećnom čovjeku su vezali ruke i noge, a kako bi spriječili zapomaganje, preko usta su mu zalijepili široku selotejp traku.

Drama je kulminirala kada su razbojnici potegli nož, prijeteći žrtvi ubistvom ukoliko ne otkrije gdje krije novac. Preplašeni Z. V. je na kraju popustio i pokazao na mjesto gdje je držao gotovinu.

Iako je pretrpio strašno nasilje, razbojnici su iz stana odnijeli relativno malu sumu novca u odnosu na pokazanu surovost.

Ивица Дачић-2602026

Srbija

Ministar zdravlja saopštio nove informacije o stanju Ivice Dačića

S obzirom na to da živi kao podstanar, Z. V. sumnja da je neko pratio njegovo kretanje ili imao informaciju da kod sebe posjeduje određenu svotu novca, zbog čega je ciljano napadnut baš u četvrtak uveče.

Slučaj je odmah prijavljen policiji, a istragu je preuzelo Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

"Policija intenzivno radi na identifikaciji tri NN lica. Uzimaju se izjave svjedoka, provjeravaju se snimci sa okolnih nadzornih kamera i tragovi sa lica mjesta", navodi izvor blizak istrazi.

Potraga za napadačima je u toku, a stanovnici Ledina su nakon ovog incidenta uznemireni, zahtijevajući veće prisustvo policijskih patrola u ovom delu grada, prenosi Telegraf.

