Sin Snežane Đurišić izašao iz bolnice: I dalje ima vidljive povrede od stravičnog maltretiranja

Sin Snežane Đurišić, koji je nedavno doživio stravično mučenje na Vračaru, Marko Gvozdenović je izašao iz bolnice. Marko i dalje ima vidljive posjekotine na čelu, povrijeđeno oko, kao i modrice od višečasovnog maltretiranja.

Naime, Marko Gvozdenović je nedavno doživio jezivo mučenje i zlostavljanje u stanu poznanika na Vračaru, pored dvojice muškaraca mučila ga je i maloljetna djevojka N.O.

Dok su Z. I. i L. S. brutalno tukli i iživljavali se nad sinom Snežane Đurišić, maloljetna djevojka (N. O.) počinila je nezapamćen čin sadizma. Ona je ubrzo uhapšena kao i dvojica muškaraca.

Marko Gvozdenović, sin pjevačice Snežane Đurišić, koji je doživio jezivo mučenje i zlostavljanje u stanu poznanika na Vračaru uspio je da iskoristi nepažnju napadača dok su ga maltretirali u kupatilu cijelih 5 sati i pobjegne.

On je uspio da teško povrijeđen ode u svoj stan odakle je zvao bivšu suprugu i ispričao joj šta se desilo.

- Dan kasnije on je pozvao policiju, koja je došla u stan u kojem je bio sa bivšom suprugom, a policija ga je poslala odmah u Urgentni centar da bi mu se ukazala pomoć. U bolnici su mu konstatovane teške tjelesne povrede i tamo je zadržan na bolničkom liječenju - rekao je tad izvor.