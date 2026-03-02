Iranci dobijaju SMS poruke upozorenja: ''Smatraćemo to direktnom saradnjom sa neprijateljem''

Na osnovu snimaka ekrana dvije poruke poslatih iz Irana BBC-u, Iranci su obaviješteni od strane obavještajne jedinice Islamske revolucionarne garde (IRGC) da ne izlaze na ulice da protestuju.

Poruke opisuju bilo kakve predstojeće proteste kao "ulične nemire" koji su "planirani od strane neprijatelja" i upozoravaju da se "bilo koje kretanje koje narušava bezbjednost smatra primjerom direktne saradnje s neprijateljem".

U drugoj SMS poruci, IRGC je zamolio građane da prijave "incidentne aktivnosti protiv bezbjednosti" pozivom nadležnim organima.

Od smrti ajatolaha Alija Hamneija, po društvenim mrežama kruže video snimci iz nekoliko gradova koji prikazuju okupljanja i proslave na ulicama.

Istovremeno, iranski mediji izvještavaju o grupama ožalošćenih u Teheranu i drugim gradovima.

U međuvremenu, internet je i dalje nedostupan većini stanovništva u Iranu, pa je veoma teško steći jasnu sliku o situaciji unutra, dok neki uspijevaju da se povežu putem metoda kao što je satelitski internet servis Starlink.