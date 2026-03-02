Imate ovo u dvorištu? Ne čudite se ako se pojavi zmija

Izvor:
Mnogi predmeti koje držimo u dvorištu, iako na prvi pogled djeluju bezopasno ili služe samo kao dekoracija, zmijama mogu obezbediti upravo ono što im je potrebno za opstanak.
Topliji dani znače više vremena napolju, ali i veću aktivnost zmija. Iako se često misli da se pojavljuju slučajno, one se u blizini kuća zadržavaju tamo gdje imaju tri ključne stvari – vodu, zaklon i plen.
Stručnjaci upozoravaju da pojedini detalji u dvorištu stvaraju idealne uslove za njihov dolazak.
Ljuljaška od stare gume mnogima budi nostalgiju, ali problem nastaje kada se u njoj zadržava kišnica. Tako nastaje stalan izvor vode, posebno privlačan tokom toplih dana. Nisko postavljene sprave mogu praktično postati male “pojilice”.
Rješenje je jednostavno – izbušiti rupice na dnu kako bi voda oticala i igralište postaviti dalje od guste vegetacije i bliže djelu dvorišta gdje ima više kretanja, jer zmije izbjegavaju prometna mjesta.
Same po sebi ne privlače zmije, ali prosuto seme privlači miševe, vjeverice i druge sitne životinje – a one su njihov plen. Redovno čišćenje i postavljanje hranilice dalje od kuće smanjuje rizik. Najbolje ih je koristiti zimi, kada su zmije manje aktivne.
Jezerca, kupke za ptice ili činije sa vodom za ljubimce mogu biti mamac, naročito u sušnim krajevima. Osim vode, privlače i žabe i ptice. Ako ih imate, držite ih podalje od kuće, a posude za ljubimce unosite unutra kad god možete.
Složena drva, kompost ili gomile lišća predstavljaju savršeno sklonište – štite od vremenskih uslova i predatora, a često privlače i glodare. Drva bi trebalo držati podignuta od zemlje i udaljena od kuće, dok lišće i otpad treba redovno uklanjati.
Crijevo ostavljeno na zemlji može poslužiti kao zaklon, a ako curi – stvara vlažnu površinu koja zmijama odgovara.
Preporuka je da se koristi nosač za namotavanje i da se eventualna curenja odmah saniraju.
Plodovi sami ne privlače zmije, ali privlače insekte i sitne životinje. Redovno branje i uklanjanje opalog voća pomaže da bašta ne postane mjesto okupljanja nepoželjnih gostiju.
Pukotine i prostori između kamenja idealni su za skrivanje. Ako živite u području gdje su zmije česte, obratite pažnju na to koliko su ovi elementi blizu kuće.
Prostor ispod kuće ili terase često je taman i vlažan, sa mnogo insekata. Pukotine u temeljima i otvori ispod konstrukcija omogućavaju lak ulaz. Važno je provjeriti sve potencijalne pristupne tačke i dobro ih zatvoriti.
Zmije se rijetko pojavljuju bez razloga – traže vodu, sklonište i hranu. Uređeno dvorište i redovno održavanje najbolja su zaštita da im vaš dom ne postane privlačno stanište, prenosi Alo.
