Imate ovo u dvorištu? Ne čudite se ako se pojavi zmija

Mnogi predmeti koje držimo u dvorištu, iako na prvi pogled djeluju bezopasno ili služe samo kao dekoracija, zmijama mogu obezbediti upravo ono što im je potrebno za opstanak.

Topliji dani znače više vremena napolju, ali i veću aktivnost zmija. Iako se često misli da se pojavljuju slučajno, one se u blizini kuća zadržavaju tamo gdje imaju tri ključne stvari – vodu, zaklon i plen.

Stručnjaci upozoravaju da pojedini detalji u dvorištu stvaraju idealne uslove za njihov dolazak.

Gumene ljuljaške i sprave

Ljuljaška od stare gume mnogima budi nostalgiju, ali problem nastaje kada se u njoj zadržava kišnica. Tako nastaje stalan izvor vode, posebno privlačan tokom toplih dana. Nisko postavljene sprave mogu praktično postati male “pojilice”.

Rješenje je jednostavno – izbušiti rupice na dnu kako bi voda oticala i igralište postaviti dalje od guste vegetacije i bliže djelu dvorišta gdje ima više kretanja, jer zmije izbjegavaju prometna mjesta.

Hranilice za ptice

Same po sebi ne privlače zmije, ali prosuto seme privlači miševe, vjeverice i druge sitne životinje – a one su njihov plen. Redovno čišćenje i postavljanje hranilice dalje od kuće smanjuje rizik. Najbolje ih je koristiti zimi, kada su zmije manje aktivne.

Voda u dvorištu

Jezerca, kupke za ptice ili činije sa vodom za ljubimce mogu biti mamac, naročito u sušnim krajevima. Osim vode, privlače i žabe i ptice. Ako ih imate, držite ih podalje od kuće, a posude za ljubimce unosite unutra kad god možete.

Drva, kompost i lišće

Složena drva, kompost ili gomile lišća predstavljaju savršeno sklonište – štite od vremenskih uslova i predatora, a često privlače i glodare. Drva bi trebalo držati podignuta od zemlje i udaljena od kuće, dok lišće i otpad treba redovno uklanjati.

Baštenska crijeva

Crijevo ostavljeno na zemlji može poslužiti kao zaklon, a ako curi – stvara vlažnu površinu koja zmijama odgovara.

Preporuka je da se koristi nosač za namotavanje i da se eventualna curenja odmah saniraju.

Voće i povrće

Plodovi sami ne privlače zmije, ali privlače insekte i sitne životinje. Redovno branje i uklanjanje opalog voća pomaže da bašta ne postane mjesto okupljanja nepoželjnih gostiju.

Kameni vrtovi i zidovi

Pukotine i prostori između kamenja idealni su za skrivanje. Ako živite u području gdje su zmije česte, obratite pažnju na to koliko su ovi elementi blizu kuće.

Terase i tremovi

Prostor ispod kuće ili terase često je taman i vlažan, sa mnogo insekata. Pukotine u temeljima i otvori ispod konstrukcija omogućavaju lak ulaz. Važno je provjeriti sve potencijalne pristupne tačke i dobro ih zatvoriti.

Zmije se rijetko pojavljuju bez razloga – traže vodu, sklonište i hranu. Uređeno dvorište i redovno održavanje najbolja su zaštita da im vaš dom ne postane privlačno stanište, prenosi Alo.