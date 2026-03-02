Logo
Obratite pažnju na ovaj uređaj u kuhinji: To je najveći potrošač struje

Kurir

02.03.2026

11:02

Обратите пажњу на овај уређај у кухињи: То је највећи потрошач струје
Pravo je vrijeme da provjerite koji kućni aparati najviše opterećuju vaš budžet. Dok se pripremaju nove tarife za 2026. godinu, mnoga domaćinstva u Srbiji pokušavaju da identifikuju glavne "krivce" za visoke račune, a odgovori su često iznenađujući.

Iako svakodnevno koristimo uređaje poput frižidera, rerne i televizora, nismo uvijek svjesni ko zapravo povlači najviše kilovata iz mreže.

Ko je najveći potrošač u vašoj kuhinji?

Nedavna istraživanja o ekološkoj svijesti i potrošnji energije pokazala su da većina ljudi greši u procjeni. Dok mnogi prstom upiru u mašinu za sušenje veša ili mašinu za sudove, prava istina je drugačija.

Statistika otkriva sljedeće:

35% ispitanika je tačno identifikovalo indukcionu ploču za kuvanje kao najvećeg potrošača

Mašina za sudove se našla na listi kod svega 10% ljudi

Mnogi su precijenili potrošnju frižidera, koji iako radi stalno, troši znatno manje od grejnih tijela

Indukciona ploča za kuvanje zaista troši najviše električne energije od svih standardnih kućnih aparata. Njena godišnja potrošnja može biti čak tri puta veća od potrošnje frižidera ili mašine za pranje veša, piše Geaorganic.

Računica: Koliko nas košta kuvanje?

Trošak eksploatacije indukcione ploče zavisi od njene snage, koja se obično kreće u rasponu od 1000 do 3000 W.

Dnevna potrošnja: Ako ploča radi prosječno sat vremena dnevno, ona može potrošiti značajnu količinu energije koja se brzo akumulira

Godišnji nivo: Prosječna godišnja potrošnja ovog uređaja iznosi oko 1200 kWh

Finansijski udar: U zavisnosti od tarife, ovo može predstavljati značajnu stavku na računu, često premašujući troškove svih ostalih kuhinjskih aparata zajedno

Iako su ovi uređaji brzi i efikasni, njihova snaga zahtijeva pažljivo planiranje obroka i racionalno korišćenje kako bi se izbjegli ekstremno visoki računi za struju.

