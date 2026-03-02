Logo
Državljani BiH u UAE na sigurnom

ATV

02.03.2026

12:14

Дубаи
Foto: Pexels

Svi bh. državljani u Ujedinjenim arapskim emiratima, nakon masovnih iranskih napada, su na sigurnom, izjavio je ambasador BiH u toj zemlji Bojan Đokić.

Ističe da je situacija pod kontrolom, ali da su ključni aerodromi u regionu zatvoreni.

ХЕ на Дрини

Ekonomija

Najavljeni projekti modernizacije HE na Drini

- Ambasada je već formirala timove za potencijalnu evakuaciju i u stalnom je kontaktu sa stotinama naših građana i turista koji se nalaze u Dubaiju i Abu Dabiju - rekao je Đokić za N1.

Đokić je rekao da preventivno skupljaju kontakte svih ljudi koji bi, potencijalno, bili zainteresovani za evakuaciju ako do nje dođe.

UAE

Ambasada BiH

