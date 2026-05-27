Od danas strože kazne za obijesnu vožnju u BiH: Vozila mogu biti trajno oduzeta

ATV
27.05.2026 07:30

Полиција на мјесту злочина, увиђај
Foto: ATV/ilustracija

Od danas se u Bosni i Hercegovini primjenjuju nove odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima, kojima se uvode strože sankcije s ciljem unapređenja bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju i smanjenja stope saobraćajnih nezgoda sa teškim posljedicama.

Novi zakonski okvir donosi značajne promjene u kaznenoj politici, posebno u segmentima koji predstavljaju najveće rizike po bezbjednost saobraćaja.

Povećane novčane kazne

Zakonom je predviđeno povećanje novčanih kazni za prekršaje koji se odnose na upotrebu mobilnih telefona, nekorištenje bezbjednosnih pojaseva, kao i za upotrebu uređaja koji ometaju rad opreme za mjerenje brzine. Za ove prekršaje sada je propisana novčana kazna u rasponu od 200 KM do 400 KM.

Jedna od najznačajnijih novina je definisanje prekršaja pod nazivom „obijesna vožnja“. Ovim prekršajem smatraće se postupci vozača koji predstavljaju drastično kršenje saobraćajnih pravila, uključujući:

Prolazak kroz crveno svjetlo dva ili više puta u razmaku od 20 minuta.

Prekoračenje dozvoljene brzine u naselju za više od 40 km/č, odnosno van naselja za više od 60 km/č.

Nepropisno preticanje kolone vozila preko pune uzdužne linije.

Upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola u koncentraciji većoj od 1,50 g/kg, ili pod uticajem psihoaktivnih supstanci.

Za ove prekršaje predviđene su rigorozne sankcije: novčana kazna od 2.000 KM do 3.000 KM, izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od šest mjeseci, izricanje dva kaznena boda, te zakonska mogućnost trajnog oduzimanja vozila.

Pojačane kontrole MUP-a Republike Srpske

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske najavljuju kontinuirane i pojačane aktivnosti na kontroli saobraćaja. Policijski službenici će poseban akcenat staviti na sankcionisanje prekoračenja brzine, upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, kao i na poštovanje propisa koji se odnose na korištenje bezbjednosnog pojasa i upotrebu mobilnih telefona.

Nadležni organi apeluju na sve učesnike u saobraćaju da svojim odgovornim ponašanjem i poštovanjem zakonskih propisa doprinesu poboljšanju bezbjednosti na putevima Republike Srpske i BiH.

