Manje od polovine ugostitelja prijavljeno u Centralni informacioni sistem

Autor:

ATV
25.04.2026 20:11

Centralni informacioni sistem u ugostiteljstvu, plaćen oko šest miliona maraka, uveden je s ciljem bolje evidencije gostiju i većih prihoda od boravišne takse.

Međutim, nakon isteka zakonskog roka, u sistemu je registrovano tek oko 1.300 od ukupno oko 3.300 ugostitelja. Ugostitelji ukazuju na neuređeno tržište, nedovoljno jasna pravila i sistem koji, kako kažu, u praksi još uvijek ne funkcioniše kako je predstavljen. Ove oblasti moraju da odu u legalne tokove, te da se zakonski regulišu, upozoravaju ugostitelji.

„Ljudi koji posluju nelegalno i ne plaćaju doprinose, poreze i sve obaveze koje imaju prema državi, sasvim normalno mogu da budu nelojalna konkurencija našim hotelima, motelima i smještajima koji su uredno registrovani. Smatramo da ministarstvo treba da pojača inspekcijski nadzor“, rekao je predsjednik Udruženja ugostitelja Republike Srpske Željko Tatić.

Ovaj sistem će smanjiti sivu ekonomiju i mi svakako želimo da on zaživi, navode iz Udruženja hotelijera „Jahorina“. Kažu da je potrebno samo pojednostaviti stvari, s obzirom da se trenutno ovi podaci unose na tri do četiri mjesta, što za hotelijere predstavlja zaista veliki obim posla.

„Hoteli koji imaju 300-400 kreveta, s obzirom da je danas boravak gostiju skraćen na nekoliko dana, imaju jedno veliko nepotrebno opterećenje. Ne treba tu puno razmišljati, već samo pogledati šta su uradile zemlje u okruženju – Crna Gora, Srbija, Hrvatska“, kazao je sekretar Udruženja hotelijera „Jahorina“ Dragan Sokolović.

Pristup sistemu je besplatan za sve ugostitelje koji pružaju uslugu smještaja, a jedina obaveza je da se obezbijedi internet veza za pristup sistemu. Iz Inspektorata najavljuju da će kontrole tek uslijediti, uz poruku da im primarni cilj nije kažnjavanje, već uvođenje ugostitelja u sistem.

„Ministarstvo je dalo, da kažemo, neki prag tolerancije. Moram reći da smo u prethodnom periodu, kao što je javnosti poznato, sve kapacitete primarno usmjerili na kontrolu formiranja cijena i poštovanje propisa o tečnim naftnim gorivima i osnovnim životnim namirnicama, tako da sa intenzivnijim kontrolama krećemo u narednim danima“, istakla je načelnica Odjeljenja za odnose s javnošću Inspektorata Republike Srpske Dušanka Nikolić.

U Centralni informacioni sistem dužni su da se registruju svi ugostitelji koji pružaju usluge smještaja: hotel, motel, pansion, apartman, kuća za odmor, hostel i objekat seoskog turizma. Zakonom je propisana kazna od 1.500 KM za ugostitelja kao privredno društvo ako ne unese podatke u Centralni informacioni sistem, za odgovorno lice kazna je 700 KM, a za ugostitelja kao preduzetnika 1.000 KM.

