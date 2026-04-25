Gorivo jeftinije za par pfeniga: Trebamo li da se pripremimo za novo poskupljenje?

Polako i nedovoljno da bismo bili zadovoljni, padaju cijene goriva u Republici Srpskoj. Kakve su cijene danas, kako se građani i pumpe snalaze s povratom od 10 pfeniga po litru i imamo li razloga da se radujemo ili da se pripremimo za novo poskupljenje?

Gorivo je ovih dana nešto jeftinije. Na benzinskim pumpama širom Republike Srpske cijene su niže za nekoliko pfeniga po litru, što je prvi osjetniji pad nakon dužeg perioda rasta. Ipak, mišljenja građana su podijeljena.

Na pitanje da li su primijetili pad cijena goriva, građani odgovaraju:

„Pa vrlo malo, prvo su poprilično podignute, sada spuštene, pa mislim da sve to dođe na isto“, „Ne, samo sam primijetila da su cijene otišle gore“, „Pa kako nismo, ovo je zadovoljavajuće“, „Pa trenutno jesam, u odnosu na prošli mjesec dana, skok je bio pa pad, ali ništa značajno, pravo da vam kažem.“

Uprkos padu, cijene goriva i dalje ostaju visoke i za mnoge vozače predstavljaju značajan trošak. Građanima je na raspolaganju i dodatna mjera, povrat od 10 pfeniga po litru goriva, koja važi do sredine maja.

Odluka kojom se Republika Srpska odriče dijela akcize u iznosu od 10 pfeniga po litru stupila je na snagu 15. 4. i važi do 16. 5. 2026. godine. Mi se trenutno nalazimo na jednoj od pumpi koje su pristupile ovom modelu i provjerićemo kako to izgleda u praksi.

Stručnjaci navode da pad cijena dolazi kao posljedica kretanja na svjetskom tržištu nafte. Nakon perioda rasta, cijene sirove nafte su blago stabilizovane, što se sada odražava i na domaće tržište. Na kretanje cijena goriva najviše utiču globalni faktori, prije svega situacija na Bliskom istoku.

„Ako uzmemo cijene koje smo imali prije 10 do 20 dana, koje su bile i do oko 4 KM, sada možemo govoriti o sniženju cijena gotovo za pola marke. Teško je u ovom trenutku predviđati šta će se na tržištu dešavati. Sve zavisi od situacije na Bliskom istoku, ali, kao što vidite, cijene se prilagođavaju tržištu i trenutno imamo tendenciju pada cijena na benzinskim pumpama“, naglasio je predsjedavajući Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske, Đorđe Savić.

Iako trenutni trend ide u korist vozača, stručnjaci podsjećaju da domaće mjere imaju ograničen domet. Kretanje cijena i dalje zavisi od svjetskog tržišta, koje ostaje nepredvidivo.