Повољни услови за вожњу на путевима у Српској

Саобраћај се на већини путева у Републици Српској и Федерацији БиХ одвија без застоја, уз повољне услове за вожњу, саопштио је Ауто-мото савез Републике Српске.
Возачима се скреће пажња на повећану опасност од одрона на дионицама у усјецима и поред камених косина.
На путевима на којима се изводе санациони радови, обавезно је поштовање привремене сигнализације која регулише саобраћај.
Из АМС-а возачима савјетују опрезну вожњу уз обавезно посједовање зимске опреме.
На снази је забрана саобраћаја за сва возила преко моста на магистралном путу Добро Поље-Миљевина. Алтернативни правац за возила до три и по тоне је регионални пут Добро Поље-Јажићи-Миљевина.
Измјене су актуелне и на дионици пута Добро Поље-Брод на Дрини, односно до границе са Црном Гором на Шћепан пољу.
У току је санација магистралног пута Рача-Бијељина у рејону Балатуна и Трњака. Саобраћај се одвија успорено са привременим прекидима од по 10 минута.
Због изградње приступне саобраћајнице за чвориште "Омарска" на дионици магистралног пута Ламовита-Ивањска измјењен је режим саобраћаја.
Радови су у току на ауто-путу Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој гдје је у току уређење раздјелног појаса.
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћа се једном саобраћајном траком. Брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. Преко моста забрањен је саобраћај за возила носивости веће од 30 тона.
Ради постављања расвјете у више тунела на магистралном путу Бродар-Вишеград један, као и на дионици магистралног пута Међеђа-Бродар у тунелу "Котва 2" измијењен је режим саобраћаја до 31. марта.
Минерски радови изводе се у каменолому у Рогоушићима на магистралном путу
Подроманија-Мокро-Сумбуловац-Рогоушићи-Доња Љубогошта, као и на дионици Лапишница-Љубогошта, у мјесту Хан Дервента сваки радни дан и суботом од 12.00 до 16.00 часова и то два пута по пет до седам минута.
Због активираног клизишта у прекиду је саобраћај на регионалном путу Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи саобраћај отежан.
У ФБиХ због изградње букобрана на дионици ауто-пута Сарајево сјевер-Подлугови саобраћа само претицајном траком.
Због радова на дионици аутопута Сарајево запад-Лепеница, у зони петље Лепеница и тунела Игман, саобраћај се одвија двосмјерно, десном траком.
На магистралном путу Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила носивости до три и по тоне, док је за возила чија маса прелази дозвољену саобраћај и даље обустављен.
На граничним прелазима у БиХ нема дужих задржавања за путничке аутомобиле.
Из АМС подсјећају да је гранични прелаз Брчко отворен за путничка возила носивости до три и по тоне, а Каракај за све категорије возила.
На прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.
