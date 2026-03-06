Терор у Загребу: Банда присилила младиће на трансфер од 400.000 евра

Аутор:АТВ
Загребачка полиција пријавила је 50-годишњег мушкарца због сумње да је учествовао у разбојништву у којем су четири младића у стану у центру били присиљени да пребаце своје криптовалуте на дигиталне новчанике нападача.
Осумњичени је, према полицијским информацијама, 30. јануара навече, заједно с четворицом засад непознатих мушкараца, дошао до стана у самом центру Загреба, у којем су се налазили двојица 26-годишњака, 27-годишњак и 25-годишњи држављанин Казахстана.
Након што су ушли у стан јер су врата била откључана, разбојници су напали станаре, пријетећи им ножем и ватреним оружјем, захтијевајући да пребаце своје криптовалуте на дигиталне новчанике с подацима које су им они дали.
Након што је 26-годишњак испунио захтјеве осумњичених, исти захтјев поновљен је и 27-годишњем младићу, који је одбио да то учини. Тада је један од непознатих осумњиченика ножем повриједио 27-годишњака по руци, уз пријетњу да ће га убити. У страху, он је на крају пребацио криптовалуте на тражени дигитални новчаник.
Полиција наводи да су осумњичени, уз вербалне пријетње, од оштећених отуђили мобилне телефоне, накит и криптовалуте које су се налазиле у стану, након чега су побјегли.
Оштећеном 27-годишњаку пружена је медицинска помоћ у Клиници за трауматологију, гдје је утврђено да је лакше повријеђен, а материјална штета процјењује се на око 400.000 евра.
Након завршеног криминалистичког истраживања, осумњичени је предат притворском надзорнику, а посебан извјештај је упућен Жупанијском државном тужилаштву у Загребу, док се криминалистичко истраживање наставља, преноси Дневник.хр.
