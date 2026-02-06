Logo
Large banner

Uhapšen osumnjičeni za bombaški napad na poznati beogradski restoran "Džeri"

06.02.2026

18:54

Komentari:

0
Ухапшен осумњичени за бомбашки напад на познати београдски ресторан "Џери"
Foto: ATV

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu efikasnom akcijom identifikovali su i lišili slobode muškarca osumnjičenog za bombaški napad na poznati beogradski restoran "Džeri" na Novom Beogradu.

Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, osumnjičeni se tereti da je u noćnim satima aktivirao i bacio eksplozivnu napravu na objekat, čime je pričinjena znatna materijalna šteta, dok na sreću povrijeđenih nije bilo.

Detalji istrage

Policija je operativnim radom i pregledom snimaka sa sigurnosnih kamera uspjela da locira napadača. Motiv napada još uvijek nije zvanično potvrđen, ali se provjerava da li je riječ o opomeni ili neraščišćenim računima.

Osumnjičenom se na teret stavlja krivično djelo izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja, držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu na saslušanje.

Nezvanično, bombu je bacio juče dva sata nakon ponoći i kamere su ga snimile, piše Telegraf.

Podijeli:

Tagovi:

bacio bombu

Beograd

restoran

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Још једна бомба је бачена: Експлозија оштетила познати ресторан

Hronika

Još jedna bomba je bačena: Eksplozija oštetila poznati restoran

1 d

0
Откривено како је убијен син Гадафија: Обезбјеђење напустило кућу сат и по прије напада

Svijet

Otkriveno kako je ubijen sin Gadafija: Obezbjeđenje napustilo kuću sat i po prije napada

2 h

0
Птичији грип потврђен и у Загребачкој жупанији

Region

Ptičiji grip potvrđen i u Zagrebačkoj županiji

2 h

0
Хрватска срушила капелу Вукашину Шошкочанину

Region

Hrvatska srušila kapelu Vukašinu Šoškočaninu

2 h

0

Više iz rubrike

Руску вакцину против меланома прва у свијету примиће – Српкиња

Srbija

Rusku vakcinu protiv melanoma prva u svijetu primiće – Srpkinja

2 h

0
Опасна превара кружи: Ако вам стигне ОВА порука, никако не отварајте

Srbija

Opasna prevara kruži: Ako vam stigne OVA poruka, nikako ne otvarajte

3 h

0
policija Srbija

Srbija

Jeziv zločin: Starac (73) ubio brata (74) u kući

4 h

0
"Ко је био без струје дуже од 24 часа неће плаћати јануарски рачун"

Srbija

"Ko je bio bez struje duže od 24 časa neće plaćati januarski račun"

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

17

Delegacija Republike Srpske u Bijeloj kući sa Karolin Livit

20

12

Loto rezultati 11. kolo (6. februar 2026): Izvučeni brojevi i Džoker kombinacija

20

08

Kanada otvorila konzulat na Grenlandu

20

01

Pucano na srpsku policiju u Kopnenoj zoni bezbjednosti

19

57

Serija 'Obećani život': Priča o 'Majci hrabrosti'

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner