Bačena bomba na vilu Zdravka Čolića: Isplivale prve informacije

Izvor:

Kurir

03.02.2026

11:33

Komentari:

0
Кућа Здравка Чолић на коју је бачена бомба
Foto: Screenshot

Na kuću Zdravka Čolića na Dedinju bačena je bomba. Prema nezvaničnim informacijama u bombaškom napadu niko nije stradao, ali je pričinjena ogromna materijalna šteta. Uviđaj na licu mjesta vrše policija i tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Podsjetimo, Zdravko Čolić sa svojom porodicom, suprugom Aleksandrom i kćerkama Unom i Larom, uživa u luksuznoj vili na Dedinju.

Popularni Čola živi u mirnom dijelu Košutnjaka sa suprugom Aleksandrom i kćerkama Unom Zvezdanom i mlađom kćerkom Larom. Čolina vila je okružena zelenilom, ispred koje je veliko dvorište, dvije kapije i visoke mjere bezbjednosti, koju on nikad nije isticao u javnosti.

Најновија вијест

Srbija

Bačena bomba na kuću Zdravka Čolića

Luksus, bazen i prelepa terasa je nešto što odlikuje dom Čolića.

Sigurno jedan od najljepših delova kuće je dvorište u kome se nalazi bazen. Porodica dosta vremena provodi okružena prirodom, a Una svaki put koristi lepo vreme kako bi osunčala svoje zgodno tijelo.

Dom Čolića obiluje ogledalima, pa mlada Una koristi svaku priliku da uradi poneki "selfi". Za vrijeme letnjeg perioda, u dvorištu se nalazi i trambolina, za koju niko do sada nije znao da postoji. Nju je Una vjerovatno koristila kada je bila mlađa.

Komšije i te kako cijene Čolu, a jedna od njih priznala je da je prvi susret sa Zdravkom imala na dječjem igralištu.

Zdravkova vila u Beogradu je jedna od najskupljih na estradi, piše Kurir.

