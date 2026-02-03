Logo
Паника у вртићу: Отровано 12 малишана

Извор:

Танјуг

03.02.2026

11:40

Коментари:

0
Паника у вртићу: Отровано 12 малишана
Фото: Pixabay

Шеснаест особа је данас отровано, од чега 12 дјеце због цурења угљен-моноксида у једном вртићу у Милану.

До цурења је дошло јутрос, а отровано је 12 дјеце, двоје родитеља и два васпитача, саопштила је ватрогасна служба и додала да нико није теже повријеђен, преноси Анса.

Здравко Чолић

Србија

Бачена бомба на вилу Здравка Чолића: Испливале прве информације

На лицу места интервенисали су полиција и ватрогасци, заједно са стручњацима из јединице за биолошку и хемијску заштиту (НБЦ) који тренутно раде на утврђивању узрока цурења, насталог највјероватније због квара бојлера.

Инцидент догодио непосредно прије 9.20 часова.

невријеме киша

Друштво

Наранџасто упозорење због падавина и олујног вјетра: Издате препоруке грађанима

Објекат површине око 150 квадратних метара одмах је евакуисан, а дјеца и васпитачи налазе се у зони тријаже гдје здравствени радници процјењују могућност хоспитализације због њихових симптома.

Тагови:

Вртић

Milano

trovanje

Коментари (0)
