Паника у вртићу: Отровано 12 малишана

Извор:
Танјуг
03.02.2026
11:40
Шеснаест особа је данас отровано, од чега 12 дјеце због цурења угљен-моноксида у једном вртићу у Милану.
До цурења је дошло јутрос, а отровано је 12 дјеце, двоје родитеља и два васпитача, саопштила је ватрогасна служба и додала да нико није теже повријеђен, преноси Анса.
На лицу места интервенисали су полиција и ватрогасци, заједно са стручњацима из јединице за биолошку и хемијску заштиту (НБЦ) који тренутно раде на утврђивању узрока цурења, насталог највјероватније због квара бојлера.
Инцидент догодио непосредно прије 9.20 часова.
Објекат површине око 150 квадратних метара одмах је евакуисан, а дјеца и васпитачи налазе се у зони тријаже гдје здравствени радници процјењују могућност хоспитализације због њихових симптома.
