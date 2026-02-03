Инцидент у Сарајеву: Комад фасаде пао на пролазника

03.02.2026
13:23
Коментари:0
Једна особа повријеђена је данас након обрушавања фасаде на згради у близини пијаце Маркале у Сарајеву, потврђено је Фени из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево.
Комад фасаде пао је на пролазника у улици Мула Мустафе Башескије број 17.
Повријеђени је превезен у Клинику ургентне медицине гдје су му констатоване лакше тјелесне повреде, пише Кликс.
За сада нема додатних информација о узроцима обрушавања.
Полиција је на терену и обавља увиђај.
Регион
