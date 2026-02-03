Logo
Држављанину БиХ у Хрватској из шлепера одузели парфеме и торбице

03.02.2026

11:46

Коментари:

0
Одузети парфеми - царинска управа Хрватске
Фото: Царинска управа Хрватске

Код држављанина БиХ, који је возио шлепер, хрватски цариници су пронашли разну робу, од торбица до парфема, коју су одузели.

Шта треба знати:

Непријављена роба у полуприколици

Више стотина комада модних производа

Роба одузета од стране царине

Како наводе из Царинске управе Хрватске роба је нађена у десном спремнику полуприколице за превоз палета.

Наводе да су одузели:143 комада мушких ремена, 235 комада новчаника, 40 комада торбица, 448 комада стаклених бочица за парфеме с припадајућим чеповима и 40 литара ацетона.

"Возач за робу приликом изласка из царинског подручја ЕУ није поднио извозну царинску декларацију", наводе из Царинске управе Хрватске и додају:

"Због прекршаја из чланка 63. ставак 1. точка 3. Закона о проведби царинског законодавства Европске уније, возачу је издан прекршајни налог којим му је изречена новчана казна од 3.000 евра и 30 евра за трошкове поступка".

Наводе и да је странка одмах платила 2/3 изречене казне у износу 2.000 евра и 30 евра трошкова поступка, чиме се казна сматра плаћеном у цијелости.

Како додају све се до догодило 31. јануара када си овлаштени царински службеници Службе за сузбијање кријумчарења и истраге у сарадњи с Подручном јединицом Сектора за мобилне јединице Славонски Брод прегледали и претажили теретно возило с полуприколицом босанскохерцеговачких регистарских ознака којим је управљао држављанин Босне и Херцеговине.

