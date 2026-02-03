Држављанину БиХ у Хрватској из шлепера одузели парфеме и торбице

03.02.2026
Код држављанина БиХ, који је возио шлепер, хрватски цариници су пронашли разну робу, од торбица до парфема, коју су одузели.
Како наводе из Царинске управе Хрватске роба је нађена у десном спремнику полуприколице за превоз палета.
Наводе да су одузели:143 комада мушких ремена, 235 комада новчаника, 40 комада торбица, 448 комада стаклених бочица за парфеме с припадајућим чеповима и 40 литара ацетона.
"Возач за робу приликом изласка из царинског подручја ЕУ није поднио извозну царинску декларацију", наводе из Царинске управе Хрватске и додају:
"Због прекршаја из чланка 63. ставак 1. точка 3. Закона о проведби царинског законодавства Европске уније, возачу је издан прекршајни налог којим му је изречена новчана казна од 3.000 евра и 30 евра за трошкове поступка".
Наводе и да је странка одмах платила 2/3 изречене казне у износу 2.000 евра и 30 евра трошкова поступка, чиме се казна сматра плаћеном у цијелости.
Како додају све се до догодило 31. јануара када си овлаштени царински службеници Службе за сузбијање кријумчарења и истраге у сарадњи с Подручном јединицом Сектора за мобилне јединице Славонски Брод прегледали и претажили теретно возило с полуприколицом босанскохерцеговачких регистарских ознака којим је управљао држављанин Босне и Херцеговине.
