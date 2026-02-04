Narandžasto upozorenje zbog padavina i olujnog vjetra

Izvor:
04.02.2026
Federalni hidrometeorološki zavod izdao je za danas narandžasto upozorenje zbog najavljenih intenzivnih padavina i jakog do olujnog vjetra.
Intenzivnije padavine očekuju se u zapadnim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine, a jaki do olujni vjetar očekuje se u Hercegovini, kao i u zapadnim i djelimično centralnim područjima.
Danas nas očekuje kišovit dan, a pogledajte kakve će biti temperature
Očekivana količina padavina biće između 50 i 80 litara po metru kvadratnom, a očekuju se i udari vjetra između 60 i 80, a ponegdje i do 90 kilometara na čas.
Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda građanima su preporučili da preduzmu mjere opreza i prate prognozu vremena, te da budu spremni na prekid aktivnosti na otvorenom.
