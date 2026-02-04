Danas nas očekuje kišovit dan, a pogledajte kakve će biti temperature

Izvor:
ATV
04.02.2026
07:31
U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas se očekuje pretežno oblačno, kišovito i natprosječno toplo vrijeme uz dnevnu temperaturu vazduha i do 16 stepeni Celzijusovih.
Kiša će biti češća i jača na jugu i zapadu, uz pljuskove i lokalno obilnije padavine u Hercegovini, a na istoku će biti uglavnom suvo sa sunčanim periodima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Minimalna temperatura vazduha biće od dva do 10, a maksimalna od devet do 16 stepeni Celzijusovih.
Duvaće umjeren do jak vjetar, na udare u Krajini i Hercegovini olujni, južnih smjerova.
