Danas nas očekuje kišovit dan, a pogledajte kakve će biti temperature

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas se očekuje pretežno oblačno, kišovito i natprosječno toplo vrijeme uz dnevnu temperaturu vazduha i do 16 stepeni Celzijusovih.

Kiša će biti češća i jača na jugu i zapadu, uz pljuskove i lokalno obilnije padavine u Hercegovini, a na istoku će biti uglavnom suvo sa sunčanim periodima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna temperatura vazduha biće od dva do 10, a maksimalna od devet do 16 stepeni Celzijusovih.

Duvaće umjeren do jak vjetar, na udare u Krajini i Hercegovini olujni, južnih smjerova.