Danas nas očekuje kišovit dan, a pogledajte kakve će biti temperature

ATV

04.02.2026

07:31

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas se očekuje pretežno oblačno, kišovito i natprosječno toplo vrijeme uz dnevnu temperaturu vazduha i do 16 stepeni Celzijusovih.

Kiša će biti češća i jača na jugu i zapadu, uz pljuskove i lokalno obilnije padavine u Hercegovini, a na istoku će biti uglavnom suvo sa sunčanim periodima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Трамп Доналд

Svijet

Tramp: Putin održao riječ

Minimalna temperatura vazduha biće od dva do 10, a maksimalna od devet do 16 stepeni Celzijusovih.

Duvaće umjeren do jak vjetar, na udare u Krajini i Hercegovini olujni, južnih smjerova.

Vremenska prognoza

Vrijeme

Kiša

visoke temperature

