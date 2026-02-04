Tvrdi da je vidjela budućnost Zemlje tokom kliničke smrti: Uputila ozbiljno upozorenje

Nakon dramatičnih iskustava kliničke smrti, dvije žene – Amber Kavana i Anđela Haris – podijelile su svoja nesvakidašnja svjedočenja o onostranom.

Pri tome je Haris uputila ozbiljno upozorenje o budućnosti čovječanstva, piše Dejli mejl.

Dok je Kavana preživjela dva moždana udara u decembru 2021. godine, Haris, koja danas radi kao duhovna savjetnica, svoje iskustvo doživjela je 2015. godine tokom medicinskog testiranja, kada joj je srce prestalo da kuca na 32 sekunde, prenosi Dnevno.

Prema njenim riječima, tokom tog kratkog perioda doživjela je duboko prosvjetljenje. Na svojoj internet stranici zapisala je:

„Ovaj snažan događaj poslužio je kao katalizator za duboko duhovno buđenje, otkrivajući istinu o našem postojanju koja prevazilazi granice fizičkog svijeta. Kroz to buđenje iz smrti prisjetila sam se suštinske esencije onoga što zaista jesmo – duhova ispunjenih ljubavlju, koji započinju božansko putovanje kroz zemaljsku sferu.“

Mračna vizija budućnosti

Osim susreta sa preminulom rodbinom, Haris navodi da je bila „transportovana“ na dvije naseljene planete, gdje je, kako tvrdi, vidjela samu sebe u obliku vanzemaljske vrste. Opisujući to neobično iskustvo, ispričala je da je posmatrala sopstveni život u potpuno drugačijem obliku postojanja.

„Vidim sebe kako živim drugi život, drugačiji život, u drugačijem prostoru, kao ono što bi mnogi ljudi ovdje definisali kao vanzemaljca. Međutim, to je zapravo samo još jedna duša na drugoj planeti, koja radi iste stvari koje ja radim ovdje kao čovjek“, navela je Haris.

Ipak, najintrigantniji dio njenog svjedočanstva odnosi se na mračnu viziju budućnosti Zemlje. Prema njenim riječima, čovječanstvo očekuju globalni sukobi, razaranja i drastičan pad broja stanovnika, nakon čega će svijet biti primoran da se vrati znatno jednostavnijem načinu života.

Promjena toka civilizacije

Haris upozorava da će veliki ratovi promijeniti tok civilizacije i dovesti do urušavanja savremenog društvenog poretka.

„Razmišljala sam o budućnosti i moj um je krenuo u tom pravcu. Vidjela sam svijet u kojem smo se vratili mnogo jednostavnijem, gotovo predindustrijskom društvu. Dogodili su se ratovi. Izgubili smo veliki dio stanovništva i u tom konkretnom trenutku kojem sam svjedočila, ljudi su se povukli u manje, lokalizovane gradove“, zaključila je Haris.