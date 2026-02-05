Трамп: Европа непрепознатљива, има велики проблем

Извор:
05.02.2026
15:47
Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да је Европа сада непрепознатљива и да "има велики проблем" са имиграцијом и енергентима.
Обраћајући се на Националном молитвеном доручку, Трамп је говорио против преласка на енергију вјетра и изградње вјетрењача, описујући их као "брз начин губитка новца" и уништавања животне средине.
Он је напоменуо да су европске земље створиле бројне вјетроелектране, што је континент учинило непрепознатљивим.
Ипак, Трамп је истакао да би "волио да види" да Европа ријеши тај проблем, упозоравајући да ће "врло брзо то бити немогуће".
Говорећи о спољним односима, Трамп је нагласио да се САД "фантастично слажу" са новим венецуеланским руководством након војне кампање у тој земљи.
Он је напоменуо да "50 милиона барела нафте сада лети у Хјустон", додајући да САД и Венецуела заједно држе 68 одсто свјетске нафте.
Национални молитвени доручак је догађај који окупља двостраначку коалицију политичара и других америчких и међународних лидера.
Ове године на молитвеном доручку окупило се више од 3.000 званица из више од 100 земаља, укључујући лидера СНСД-а Милорада Додика, српског члана Предсједништва БиХ Жељку Цвијановић и вршиоца дужности предсједника Републике Српске Ану Тришић Бабић.
Главни домаћини су сваке године чланови Сената и Представничког дома САД.
