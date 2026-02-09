Dječaka (3) roditelji izgladnjivali do smrti: Vidjelo mu se svako rebro, a obrazi upali

Trogodišnji Elijas je preminuo u maju 2024. godine od gladi i žeđi u Kufštajnu u Austriji, a njegovi roditelji su danas izašli pred sudije i šokirali cijelu Austriju.

Sudski patolozi su na početku suđenja rekli da je mališan bio fizički zdrav, ali da nije imao šanse da preživi.

- To znači da je umro od gladi i žeđi. Na tijelu mu se moglo vidjeti svako rebro - rekao je jedan patolog na sudu.

Jezivo svjedočenje o stanju preminulog dječaka

Elke Doberenc, drugi patolog, je istakla da on uopšte nije izgledao kao trogodišnji dječak.

- Obrazi su mu upali, koža naborana, vrat je bio tanak, a ključne kosti izbačene. Ruke i noge su mu bile veoma uske i tanke - rekla je ona u potresnom svjedočenju.

Detalj koji je uznemirio sve u sudnici je i činjenica da je bio veoma dlakav, sa mnoštvom malih tankih dlaka po cijelom tijelu.

- Njegovo telo je "proizvodilo" krzno da bi se zaštitilo od hladnoće. Unutrašnji organi su takođe bili potpuno nerazvijeni - rekla je Doberencova.

Drugi patolog je istakao da su mu crijeva bila potpuno prazna.

- Nisu pronađeni znaci nasilja. Njegova smrt je bila rezultat namjernog uskraćivanja hrane i tečnosti - istakli su u sudnici.

Tužilac je objasnio da su se njegovi roditelji povukli u svijet fantazije, i da su smrt svog djeteta opravdavali time da je u njegovom tijelu demon po imenu "Dorotea".

Oni su smatrali da što je Elijasu bolje, to je demon postajao jači, i zato su ga izgladnjivali.

Vještaci su takođe izvjestili da je pronađeno devet vezica za kablove.

- Na njima su pronađeni različiti tragovi, i od Elijasa i od roditelja, pri čemu je najviše DNK tragova ostavila žrtva - rekli su vještaci.

Otac se izvinjavao, majka ostala nijema

Oba roditelja su priznala zločin.

Otac se kratko izvinio za svoje postupke, dok je majka ostala nijema.

- Nema objašnjenja za ono što sam uradio. Priznajem grešku za svoje neoprostivo ponašanje, i zaista svakog dana žalim zbog svojih postupaka - rekao je dvadesetsedmogodišnjak pred sudom.

Rekao je i da mu je bilo žao što su njegova druga djeca svjedočila patnji i umiranju svog brata.

Ključno pitanje na suđenju je pitanje krivične odgovornosti.

Tužiteljka je pojasnila da je psihijatar koga je imenovao sud zaključio da su oba optužena uračunljiva.

- Oni su bili sposobni da shvate greške svojih postupaka. Mogli su to kontrolisati u bilo kom trenutku - kaže ona.

Ovim riječima je izneta završna riječ tužilaštva, i suđenje se nastavlja. Ukoliko budu osuđeni, roditelji se suočavaju sa doživotnom robijom.