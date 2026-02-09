Logo
Operisan Goran Milić

09.02.2026

14:47

Оперисан Горан Милић
Poznati hrvatski novinar Goran Milić oglasio se iz bolnice, gdje je operisao koljena.

„Operacija dva koljena obavljena, gurtne zamijenjene, doktori garantuju novih 80.000 kilometara hodanja. Čudotvorne hirurge, medicinsko osoblje, fizioterapeute, predstaviću za mjesec dana kad/ako protrčim zagrebačkim trgom Francuske Republike, a vas molim da sutra, ponedjeljak, pogledate posljednju, osmu epizodu serijala Whats‘up Kina, na HTV1 od 20,15h. Cijela emisija, a posebno posljednjih 5 minuta, daće vam za misliti“, stoji u njegovoj objavi na Fejsbuku, prenosi Jutarnji.

Goran Milić

