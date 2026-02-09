Logo
Milici Pavlović stigla poruka koja je bila namjenjena Milici Todorović! Doživjela šok: "Savjetovala bih joj da.."

Telegraf

Милици Павловић стигла порука која је била намјењена Милици Тодоровић! Доживјела шок: "Савјетовала бих јој да.."

Muzičku zvijezdu Milicu Pavlović je Telegraf po povratku sa mini američke turneje pitali o aktuelnim stvarnima koje su se proteklih dana dogodile u Srbiji.

Jedna od tema svakako se odnosila i na njenu koleginicu i komšinicu, Milicu Todorović, koja je dobila dijete sa muškarcem koji je u braku skoro dvije decenije i ima dvoje djece.

Na pitanje kako komentariše sve što Milica Todorović trenutno prolazi, Pavlovićeva je rekla:

- Čestitala sam joj nakon porođaja, velika je to stvar, postati majka, dobiti bebicu. Čitala sam, upućena sam i ono što mogu da kažem - najlakše je suditi. Niko od nas nema pravo da sudi. Istina uvijek zavisi od onog mjesta sa kog posmatrate, zar ne? - rekla je ona za Telegraf.rs i dodala:

Милица Тодоровић

Scena

Oglasila se sestra Milice Todorović zbog oženjenog oca njenog djeteta, po poručila

Milici bih savjetovala da se bavi bebicom, da gleda u tu novu ljubav, da se posveti prvim danima i nedjeljama majčinstva, a u životu sve dođe na svoje, samo treba malo više vremena da prođe, pa kad se okreneš, kažeš - i ta epizoda je prošla.

Na pitanje da li će ići da je posjeti i, po tradiciji, na babine, Milica nam je rekla:

- Voljela bih, naravno! Za početak da je pustimo da se oporavi. Kako kažu, barem kod mene na jugu je tako, prvih 40 dana se ne posjećuje bebica, da se ne bi neki virus prenio. Na jugu se kaže da je "ne uročiš", tako da, sačekaćemo. Čestitala sam joj, čule smo se svakako - istakla je pjevačica i ispričala urnebesnu situjaciju koja joj se dogodila nakon što se Todorovićeva porodila.

Milica Todorovic

Scena

"Njoj i bebi potrebna je snaga i mir" Poznata pjevačica o svemu kroz šta prolazi

- Evo da vas malo nasmijem, kada se porodila Milica, čestitala sam joj tad dan. Sutradan, ujutru, krenula sam na pilates, oko pola 9 ujutru i stiže meni poruka od kolege Bobana Rajovića. Kaže: "Mile moj, srećno ti rođenje djeteta, da si živa zdrava...". Ja pješačim i smijem se, gledam da li je promašio profil. Odgovorila sam mu glasovnom porukom, rekla sam mu: "Bobane, hvala ti puno, uljepšao si mi jutro, vjerovatno i dan, ali ja se nisam porodila. Nažalost, još uvijek nisam majka, promašio si totalno", na šta je on odgovorio: "Koja sam ja budala". Ma šou, Boban je strašno šarmantan. Ja ću uvijek kad mi neko pomene Milicu Todorović i dete, da se sjetim ovoga, stvarno je hit - ispričala je Milica Pavlović kroz smijeh, pa na pitanje o tome da li bi i ona voljela da se ostvari u ulozi majke, rekla:

- Samo polako, naravno da želim, to su najljepše moguće stvari, ali biće kako Bog bude rekao. Ima onaj gore plan za sve nas - istakla je Milica Pavlović.

Milica Pavlović

Milica Todorović dijete

Milica Todorović

