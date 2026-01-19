Logo
Dijete postavilo svešteniku srceparajuće pitanje: Iskrene i bolne riječi

Telegraf

19.01.2026

14:15

Дијете поставило свештенику срцепарајуће питање: Искрене и болне ријечи
"Kada će Hristos da se spusti? Nedostaje mi mama", riječi su napisane na jednom bijelom papiru dječijom rukom i ostavljene u kutiji među raznim pitanjim upućenih svešteniku.

U jednoj crkvi u Banjaluci među raznim pitanjima sveštenik je naišao i na ovo - tako iskreno i tako bolno. Napisalo ga je dijete.

Fotografija se brzo proširila društvenim mrežama i izazvala lavinu emocija, komentara i suza.

Kutija za pitanja je posebno teška jer je to mjesto gdje se izlivaju najdublje ljudske muke, a muka je muka, bez obzira na to koliko imamo godina.

Nije poznato ko je autor ove ceduljice, ali sigurno, u ovih nekoliko riječi stala je sva tuga ovog svijeta, tuga koja je na leđima jednog malog djeteta.

"Zaista vam kažem: ako se ne obratite i ne budete kao djeca, nećete ući u Carstvo nebesko.", stoji u opisu.

