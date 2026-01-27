Dodik: Na Hristovom grobu molio sam za srpski narod

Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da se danas na mjestu gdje je Hristos stradao molio za srpski narodi i sve koji vjeruju da poslije golgote dolazi vaskrsenje.

"U Crkvi Svetog groba u Jerusalimu, na mjestu gdje je Hristos stradao, bio položen i odakle je vaskrsao, svako srce postaje tiše, a svaka molitva dublja", izjavio je Dodik.

Dodik je istakao da se tu osjeti koliko je vjera snažnija od stradanja, koliko je svjetlost jača od tame i koliko nada nadjača svaki krst koji nosimo.

"Moleći se na ovom svetom mjestu, mislio sam na svoj narod, na sve koji nose breme istorije, ali i na sve koji vjeruju da poslije svake golgote dolazi vaskrsenje", naveo je Dodik na Iksu.

On je dodao da je upravo to poruka Jerusalima - da narod koji vjeruje, pamti i moli se nikada nije sam i nikada nije bez budućnosti.