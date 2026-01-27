Preminula mlada majka Ajla Taslaman (33): "Borila se hrabro"

Udruženje Pomozi.ba s velikom tugom je objavilo da je u 33. godini života preminula Ajla Taslaman, koja se hrabro borila s karcinomom dojke s metastazama.

"Prelijepa Ajla bila je majka dvoje d‌jece. Borila se hrabro s teškom bolešću, ali nažalost, uprkos liječenju, bolest se vratila i ovaj put je bila nemilosrdna.

Ostavila je iza sebe neizmjernu prazninu, ali i primjer snage, majčinske ljubavi i hrabrosti", naveli su iz Udruženja.

U svom oproštaju, Udruženje je zamolilo sve građane da se sjete Ajle u dovama i molitvama te pruže podršku njenoj porodici u ovim teškim trenucima.