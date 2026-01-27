Logo
Large banner

Preminula mlada majka Ajla Taslaman (33): "Borila se hrabro"

27.01.2026

11:44

Komentari:

0
Удружење Помози.ба с великом тугом је објавило да је у 33. години живота преминула Ајла Тасламан, која се храбро борила с карциномом дојке с метастазама.
Foto: Facebook/Pomozi.ba

Udruženje Pomozi.ba s velikom tugom je objavilo da je u 33. godini života preminula Ajla Taslaman, koja se hrabro borila s karcinomom dojke s metastazama.

"Prelijepa Ajla bila je majka dvoje d‌jece. Borila se hrabro s teškom bolešću, ali nažalost, uprkos liječenju, bolest se vratila i ovaj put je bila nemilosrdna.

Ostavila je iza sebe neizmjernu prazninu, ali i primjer snage, majčinske ljubavi i hrabrosti", naveli su iz Udruženja.

U svom oproštaju, Udruženje je zamolilo sve građane da se sjete Ajle u dovama i molitvama te pruže podršku njenoj porodici u ovim teškim trenucima.

Podijeli:

Tagovi:

preminula

Ajla Taslaman

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Грчки јогурт из продавнице, колико везе има с оним "правим"?

Zanimljivosti

Grčki jogurt iz prodavnice, koliko veze ima s onim "pravim"?

1 h

0
Скандал на Европском првенству: Телефоном прислушкивао туђи тајмаут

Ostali sportovi

Skandal na Evropskom prvenstvu: Telefonom prisluškivao tuđi tajmaut

1 h

0
Израелски медији хвале Додика: Неочекиван, али страствен произраелски глас у Европи

Republika Srpska

Izraelski mediji hvale Dodika: Neočekivan, ali strastven proizraelski glas u Evropi

1 h

7
Хапшење у Сарајеву: Пет мушкараца "пало" због разбојништва

Hronika

Hapšenje u Sarajevu: Pet muškaraca "palo" zbog razbojništva

2 h

0

Više iz rubrike

камиони из србије блокирали границе

Društvo

Blokada teretnog saobraćaja prema EU se nastavlja

4 h

0
Бањалука: Мљекари заказали протест

Društvo

Banjaluka: Mljekari zakazali protest

5 h

2
Шта предсказује облачно вријеме на Светог Саву?

Društvo

Šta predskazuje oblačno vrijeme na Svetog Savu?

5 h

0
Зашто је Свети Сава школска слава? Многи не знају причу о првом српском просветитељу

Društvo

Zašto je Sveti Sava školska slava? Mnogi ne znaju priču o prvom srpskom prosvetitelju

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

11

Ispovijest surogat majke: Svi misle da je predaja bebe najteža, ali nije

13

11

Anđelka Kuzmić objasnila kako je došlo do dogovora sa mljekarima

13

10

Dijamant mijenja vlasnika, evo ko ih kupuje

13

04

Marinković operisan, evo kolika pauza slijedi

13

00

Ako kupujete polovan auto iz Njemačke, oprez! Evo kako funkcioniše nova prevara, ni para ni vozila

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner