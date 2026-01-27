Logo
Skandal na Evropskom prvenstvu: Telefonom prisluškivao tuđi tajmaut

Скандал на Европском првенству: Телефоном прислушкивао туђи тајмаут
Foto: screenshot

Skandal potresa Evropsko prvenstvo u rukometu. Portugalski rukometaš je koristio pomoć tehnologije kako bi prisluškivao tajm-aut norveške reprezentacije.

U toku su mečevi druge faze, odlučuje se ko će u polufinale, a tamo se dogodio jedan nesportski potez. Portugalski rukometaš je koristio pomoć tehnologije kako bi prisluškivao tajm-aut norveške reprezentacije.

Meč Norveške i Portugala je završen bez pobjednika (35:35), a u samoj završnici utakmice kamere su uhvatile Migela Neveša kako se koristi drugačijom taktikom. On je uzeo telefon ili ajped, pustio prenos utakmice i slušao tajm-aut Norvežana. Čak ni ne krije da je to namjerno uradio.

„Tri godine sam igrao u Norveškoj, djevojka mi je Norvežanka, tako da govorim i razumijem norveški. Htio sam da steknem malu prednost i da saznam šta će oni da urade kako bismo pripremili odbranu“, priznao je Neveš u razgovoru za „TV2 Sport“.

Remi je praktično izbacio obje reprezentacije iz borbe za polufinale, a njegov potez izazvao je bijes mnogih. Oglasio se i danski rukometaš Simon Pitlik.

„Igrao sam protiv njega u klupskom rukometu i tada sam saznao da razumije jezik. Ne bih previše da ulazim u to, ali smatram da to nije u redu. Mislim da nije dobro za naš sport da neko prisluškuje druge i sluša šta će drugi da urade. Nikada se to nije radilo i ne razumijem zašto bi sada moglo da se koristi“, jasan je Pitlik.

Tehnologija jeste dozvoljena u rukometu, u smislu tableta i gledanja snimaka i situacija u vezi samog meča, ali ne kada se koristi za nesportske poteze kakav je ovaj.

