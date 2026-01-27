Blokada teretnog saobraćaja prema EU se nastavlja

Blokada teretnog saobraćaja na graničnim prelazima prema zemljama EU i dalje traje, nesmetano se vozi u Republici Srpskoj i FBiH, ali se vozačima savjetuje oprez zbog magle u kotlinama, saopšteno je jutros iz Auto-moto saveza Srpske.

Opasnost od odrona povećana je na putnim pravcima Karanovac-Kneževo-Turbe, Banjaluka-Crna Rijeka-Jajce, Sarajevo-Foča, Rogatica-Ustiprača-Višegrad i Brodar-Rudo.

Na graničnim prelazima jutros nema zadržavanja. Protest autoprevoznika blokiran prema državama članicama EU ne utiče na putnički saobraćaj.

U toku su radovi na sanaciji magistralnog puta Rača-Bijeljina u rejonima Balatuna i Trnjaka, pa se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta. sova.

Zbog sanacije klizišta uz magistralni put Dobro Polje – Miljevina izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja, kao i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj gdje je u toku uređenje razdjelnog pojasa.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na regionalnom putu Doboj-Stanari na lokaciji prevoj Ljeskove vode saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Usljed klizišta jednog trakom vozi se na regionalnim putnim pravcima Karanovac-Kneževo u mjestu Ljubačevom, Prnjavor-Ukrina u Vijačanima.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Deminiranja su akutelna u kamenolomu Han Derventa na magistralnom putu dionica Lapišnica-Ljubogošta u mjestu Donja Ljubogošta i u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja Ljubogošta.

U FBiH je na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila veće nosivosti i dalje na snazi obustava.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do tri i po tone.

Granični prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.