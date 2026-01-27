Logo
Large banner

Blokada teretnog saobraćaja prema EU se nastavlja

Izvor:

SRNA

27.01.2026

08:14

Komentari:

0
камиони из србије блокирали границе
Foto: Tanjug / AP

Blokada teretnog saobraćaja na graničnim prelazima prema zemljama EU i dalje traje, nesmetano se vozi u Republici Srpskoj i FBiH, ali se vozačima savjetuje oprez zbog magle u kotlinama, saopšteno je jutros iz Auto-moto saveza Srpske.

Opasnost od odrona povećana je na putnim pravcima Karanovac-Kneževo-Turbe, Banjaluka-Crna Rijeka-Jajce, Sarajevo-Foča, Rogatica-Ustiprača-Višegrad i Brodar-Rudo.

Na graničnim prelazima jutros nema zadržavanja. Protest autoprevoznika blokiran prema državama članicama EU ne utiče na putnički saobraćaj.

U toku su radovi na sanaciji magistralnog puta Rača-Bijeljina u rejonima Balatuna i Trnjaka, pa se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta. sova.

Zbog sanacije klizišta uz magistralni put Dobro Polje – Miljevina izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja, kao i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj gdje je u toku uređenje razdjelnog pojasa.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na regionalnom putu Doboj-Stanari na lokaciji prevoj Ljeskove vode saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Usljed klizišta jednog trakom vozi se na regionalnim putnim pravcima Karanovac-Kneževo u mjestu Ljubačevom, Prnjavor-Ukrina u Vijačanima.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Deminiranja su akutelna u kamenolomu Han Derventa na magistralnom putu dionica Lapišnica-Ljubogošta u mjestu Donja Ljubogošta i u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja Ljubogošta.

U FBiH je na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila veće nosivosti i dalje na snazi obustava.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do tri i po tone.

Granični prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

Podijeli:

Tagovi:

blokade prevoznika 26. januar

Konzorcijuma Logistika BiH

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Брат Мине Костић о њеној вези са Каспером

Scena

Brat Mine Kostić o njenoj vezi sa Kasperom

2 h

0
Smjene u Kini, šta znače šta planira si djinping korupcija generalni vojska

Svijet

Nešto se čudno dešava u Kini: Potezi Si Đinpinga zbunjuju i analitičare, šta planira?

2 h

0
Ковачевић: Ријетко ко у свијету тако дубоко разумије и спреман је на сваком плану помоћи Српској као Израел

Republika Srpska

Kovačević: Rijetko ko u svijetu tako duboko razumije i spreman je na svakom planu pomoći Srpskoj kao Izrael

2 h

0
снијег америка

Svijet

Oluja odnosi živote: Preminulo najmanje 20 ljudi, nema struje, otkazani letovi

2 h

0

Više iz rubrike

Бањалука: Мљекари заказали протест

Društvo

Banjaluka: Mljekari zakazali protest

2 h

2
Шта предсказује облачно вријеме на Светог Саву?

Društvo

Šta predskazuje oblačno vrijeme na Svetog Savu?

2 h

0
Зашто је Свети Сава школска слава? Многи не знају причу о првом српском просветитељу

Društvo

Zašto je Sveti Sava školska slava? Mnogi ne znaju priču o prvom srpskom prosvetitelju

3 h

0
Знате ли шта је Савинац? Има их више, а сва су спојена легендом

Društvo

Znate li šta je Savinac? Ima ih više, a sva su spojena legendom

12 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

16

Tuča i pucnjava u Banjaluci

10

13

Epski raspad Koko Gof: Ukrajinka u polufinalu!

10

06

Gdje je u Evropi najlakše, a gdje najteže naći posao u 2026.

10

06

Forto "udario" na SDA zbog prevoznika

10

01

"Vidovita" Italijanka koja je koristila kip iz Međugorju ide na sud

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner