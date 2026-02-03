Пронађено тијело партнера унуке Мика Џегера

Извор:
Дугогодишњи партнер унуке Мика Џегера нестао је крајем јануара, а током потраге за њим у мору је пронађено тијело, а из полиције су навели да вјерују да је ријеч о њему, преноси Page Six.
У недјељу послијеподне полиција Девона и Корнвола објавила је извјештај о потрази за 37-годишњим Александером Кејем, који има двоје дјеце са Асиси Џексон, унуком легендарног фронтмена бенда "Rolling Stones".
"Полицајци који трагају за несталим мушкарцем из Боскастлеа пронашли су тијело мушкарца у Будеу. Полицајци и Обалска стража позвани су око 18.30 часова јуче, 31. јануара, након што је тијело мушкарца пронађено у мору у Будеу. Нажалост, био је мртав на лицу мјеста. Званична идентификација још није спроведена, али полицајци вјерују да је мушкарац 37-годишњи Александер Кеј, чији је нестанак пријављен 24. јануара. Његова смрт се не сматра сумњивом и биће припремљен досије за мртвозорника. Породица господина Кеја захвалила је полицији и Обалској стражи на труду, заједно са свима који су помогли у потрази. Замолили су да се поштује њихова приватност у овим тешким тренуцима", стоји у објави полиције на Фејсбуку.
Представници Џегерове породице се нису оглашавали.
Иначе, Асисина мајка је Џејд Џегер, ћерка Мика Џегера и Бианке Џегер, који су били у браку од 1971. до 1978. године. Асиси Џексон и Кеј су заједно од 2010. године, прву ћерку добили су 2014., а другу 2019. године, како пишу страни медији.
Полицијска управа Девона и Корнвола претходно је навела да је Александер посљедњи пут виђен касно послијеподне 24. јануара, док је пролазио поред паба "Wellington" на Олд Роуду, у правцу луке Боскесл према ријеци Валенси. Био је сам.
"Александер је описан као особа висока 172 центиметра, средње грађе, са јарко платинасто плавом косом, а обично носи одјећу у јарким бојама", навели су из полиције, уз молбу јавности да пријави све корисне информације.
Из полицијске управе су у почетку навели да је Кеј последњи пут виђен 23. јануара у "Cobweb Inn", пубу у Боскеслу, око 14.30 часова по локалном времену. Надзорне камере показивале су да седи сам у бару, док су други гости сједили у његовој близини. Након око сат времена напустио је пуб, ходајући са рукама у џеповима. Био је обучен у црвену јакну са узорком, плаве панталоне и бијеле патике.
"Полиција је све забринутија", написали су из полиције. "Cobweb Inn" је такође подијелио објаву о његовом нестанку и нагласио да је његова "породица јако забринута". Џејд Џегер је подијелила снимак екрана прве полицијске обавјештења о Кеју, док се од тада није додатно оглашавала. Асиси није објављивала ништа, преноси Јутарњи.
