Čengić: Spomenik Ferdinandu neće biti postavljen na Latinskoj ćupriji

Načelnik Starog grada Sarajevo Irfan Čengić izjavio je da na prostoru Latinske ćuprije neće biti postavljen spomenik austrougarskom prestolonasljedniku Francu Ferdinandu i njegovoj supruzi Sofiji.
Čengić je to rekao nakon što je Gradsko vijeće Sarajeva juče usvojilo takvu inicijativu, koja je izazvala brojne reakcije.
- U Starom Gradu neće biti podignut spomenik Francu i Sofiji Ferdinand. Čak i kada bi postojala potpuna saglasnost, potrebne dozvole je u praksi gotovo nemoguće dobiti - poručio je Čengić na društvenim mrežama.
Naveo je da pojedini odbornici predlažu inicijative za koje nisu nadležni, kao i da Gradsko vijeće usvaja zaključke mimo svojih ovlašćenja.
Međutim, to, navodi Čengić, ne znači da će se takve stvari mogu realizovati.
- Pozivam Gradsko vijeće da se bavi svojim nadležnostima i što prije donese Odluku o mostovima od značaja za Grad Sarajevo, što je obaveza propisana Ustavom Kantona Sarajevo - napisao je Čengić.
Inicijativu za vraćanje spomenika Ferdinandu i supruzi Sofiji Gradskom vijeću je podnijela Stranka BiH. Spomenik Ferdinandu i njegovoj supruzi Sofiji nalazio se na Latinskom mostu od 1914. do 1918. godine.
Uklonjen je i uništen 1919. godine, nakon završetka Prvog svjetskog rata i formiranja Kraljevine SHS.
